«النقل المستدام» محور أساسي في «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية 2023»

المصدر: دبي - البيان

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يقع الاهتمام الذي تحمله هيئة كهرباء ومياه دبي لملف النقل المستدام في قلب أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة، وإمارة دبي، وتطلعاتها في دعم وتعزيز الابتكار في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة والاستدامة.

الأمر الذي دفع الهيئة إلى منح النقل المستدام والجهات الساعية إلى تعزيزه في الدولة وبقية دول العالم، مساحة ومكانة مهمة ضمن محاور وفعاليات معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية»، في دورته الـ 25 التي تنظمها الهيئة من 15 إلى 17 نوفمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، والتي تمثل فعالياتها احتفاءً حقيقياً بالاستدامة من خلال شعار المعرض «في طليعة الاستدامة».

وتأتي هذه الانطلاقة متزامنة مع استعدادات دولة الإمارات، لاستضافة الدورة الـ 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» في مدينة إكسبو دبي.

ويشير مفهوم النقل المستدام أو وسائل النقل الخضراء، إلى أي وسيلة نقل ذات تأثير منخفض على البيئة، ويشمل النقل غير الميكانيكي، والمشي وركوب الدراجات، والمركبات الخضراء، ومشاركة السيارات، بالإضافة إلى أنظمة النقل ذات الكفاءة في استهلاك الوقود.

وشكلت الإيجابيات التي ينطوي عليها النقل المستدام، حافزاً لاهتمام معرض «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية 2023» ومنحه المكانة التي يستحق في إطار سعي هيئة كهرباء ومياه دبي، لترسيخ مكانة دبي كنموذج عالمي في جهود الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق الاستدامة والاقتصاد الأخضر، إضافة إلى تعزيز الجهود العالمية لتحقيق الاستدامة والاقتصاد الأخضر.

تعميم النقل المستدام

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومؤسس ورئيس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية، أنّ المعرض الذي يعد الأكبر من نوعه في المنطقة في قطاعات الطاقة والمياه والتنمية الخضراء والاستدامة، يشكل نقلة نوعية في دعم الاستدامة والنقل المستدام انطلاقاً من شعاره «في طليعة الاستدامة».

وأوضح معالي سعيد الطاير، أن مبادرة «الشاحن الأخضر» لتوفير محطات شحن السيارات الكهربائية التي أطلقتها الهيئة عام 2014، تدعم استراتيجية خفض الانبعاثات الكربونية في إمارة دبي.

والتي تستهدف خفض الانبعاثات بنحو %30 بحلول العام 2030، والأهداف الاستراتيجية للإمارة من ناحية الاستدامة وجودة الهواء، كما تدعم مبادرة دبي للتنقل الأخضر 2030، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

وأسهم توفير الهيئة لشبكة شحن عامة قوية للمركبات الكهربائية في جميع أنحاء دبي، في زيادة عدد المركبات الكهربائية في الإمارة، حيث تتيح الهيئة للمتعاملين المسجلين في خدمة الشاحن الأخضر والمتعاملين غير المسجلين في الخدمة عن طريق استخدام ميزة «خاصية الزائر»، شحن مركباتهم في أكثر من 380 محطة شحن منتشرة تتضمن أكثر من 700 نقطة شحن في جميع أنحاء إمارة دبي.

وأسهمت الزيادة في استخدام السيارات الكهربائية في تقليل 236.700 طن من الانبعاثات الكربونية، حتى أبريل 2023، ما يدعم بشكل ملموس خطط الإمارة للتحول إلى وسائل النقل المستدامة الصديقة للبيئة.

مجتمع سيارات

وأطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي، موقعاً إلكترونياً شاملاً مخصصاً لأحدث المستجدات والمعلومات المتعلقة بالمركبات الكهربائية في دبي. ويفتح موقع «مجتمع السيارات الكهربائية في دبي www.dubaievhub.ae» نافذة جديدة على زيادة استخدام السيارات الكهربائية، من خلال مركزية المعلومات المتعلقة بأحدث تطورات السيارات الكهربائية في دبي.

كما يغطي الموقع أحدث الاستراتيجيات الحكومية والأهداف والمحفزات واللوائح ذات الصلة بالسيارات الكهربائية، إلى جانب أحدث طرازات السيارات الكهربائية المتوفرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومعايير محطات الشحن والتركيبات والمواقع.

مشاركات متميزة

وتستعرض هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مشاريعها الأبرز في «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية 2023» في إطار سعيها لتحقيق الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للدولة، مثل استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء 2030، ومئوية الإمارات 2071، والتوجهات المحلية لإمارة دبي لتعزيز الاستدامة.

وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، إن هيئة الطرق والمواصلات في دبي، تولي محور الاستدامة عناية خاصة، ويتجسد ذلك في رؤيتها ورسالتها في توفير تنقل آمن وسهل، وتطوير منظومة خدمات الطرق والنقل المبتكرة والمستدامة، من خلال خارطة طريق للتحول نحو وسائل نقل عامة عديمة الانبعاثات بحلول العام 2050، تتضمن 3 محاور استراتيجية:

التنقل الجماعي الأخضر، والمباني والمرافق، وإدارة النفايات، وتهدف إلى تخفيض 10 ملايين طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وتحقيق وفر مالي يعادل 3 مليارات درهم.

وتنفذ الهيئة العديد من المبادرات التي تدعم الجهود الرامية لترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للريادة في مجالات الاستدامة والاقتصاد الأخضر، من بينها تحويل مركبات الأجرة وحافلات المواصلات العامة بنسبة 100% إلى مركبات وحافلات صديقة للبيئة «كهربائية وهيدروجينية»، توافقاً مع الخطة الشاملة لخفض الانبعاثات الكربونية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتسهيل نقل الأفراد بشكل آمن وانسيابي ومستدام ومتكامل مع شبكة المواصلات العامة في دبي.

واعتمدت هيئة الطرق والمواصلات، خطة خمسية متكاملة للاستدامة، للأعوام 2021-2025، بمحاورها الـ 3، البيئية بالإضافة إلى المجتمعية والاقتصادية لدعم منظومة الاستدامة، وروعي في وضع الخطة تقييم مشروعات ومبادرات الهيئة كافة، واعتمدت على قياس الأثر البيئي والمجتمعي والاقتصادي للمشروعات.

ضمن إطار عمل الاستدامة في الهيئة، وتشمل 20 مشروعاً، منها 9 مشروعات، تصب في محور الريادة البيئية. وسيكون للخطة أثر بيئي كبير في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتعزيز مرونة البنية التحتية للمواصلات العامة وتأثيرها في التغير المناخي، وتحقيق الهدف الاستراتيجي للهيئة المتعلق بتعزيز السلامة والاستدامة البيئية.

وتتكون خريطة الطريق من 3 ركائز استراتيجية رئيسة: التنقل الأخضر، البنية التحتية، والاقتصاد الدائري، ومن المتوقع أن تخفض انبعاثات غازات الدفيئة بما يقدر بنحو 8 ملايين طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وتوفير 3 مليارات درهم بحلول العام 2050.

وتشمل محاور العمل في الخريطة، التوسع في استخدام المركبات والحافلات الكهربائية والهيدروجينية، ضمن أسطول حافلات المواصلات العامة، وحافلات النقل المدرسي ومركبات الأجرة والليموزين للوصول إلى نسبة 100% بحلول العام 2050.

وكذلك التوسع في استخدام الطاقة النظيفة كالطاقة الشمسية في المباني والمرافق التابعة للهيئة، وإعادة تأهيل المباني والمرافق القائمة وإنشاء الأبنية ذات استهلاك الطاقة القريب من الصفر في جميع المشاريع الجديدة، واستكمال مشروع إنارة الطرق الذكية ذات الكفاءة العالية في استخدام الطاقة بحلول عام 2035، وإعادة تدوير النفايات الناتجة عن عمليات ومشاريع الهيئة بنسبة 100% بحلول العام 2030، وإعادة تدوير المياه وإعادة استخدامها في المرافق والمنشآت التابعة للهيئة.

مدينة مصدر

وستعرض «مدينة مصدر»، الكثير من الابتكارات خلال مشاركتها في «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية 2023»، والتي ستتضمن مصنعي السيارات الكهربائية عالية الجودة وخبراء الاستدامة وشركات رائدة ومستثمرين ومهندسين في مجال البحث والتطوير.

وستقوم «مصدر»، بالتعريف بجهود المدينة وعملها الرائد في تقديم المركبات الكهربائية وذاتية القيادة في أبوظبي، حيث جرى إطلاق مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة «SAVI» في مدينة مصدر، والذي تم اعتماده من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

والذي يرسخ مكانة أبوظبي عاصمة عالمية لتقنيات النقل باستخدام المركبات الذكية وذاتية القيادة، وتطبيقاتها الجوية والبرية والبحرية، وسيوفر المجمع أحدث المرافق والخدمات المتقدمة، ليشكل بيئة خاضعة للتشريعات التنظيمية، تدعم ابتكار تقنيات المركبات الذكية وذاتية القيادة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإطلاق قدراتها الكاملة على الصعيد العالمي.

وقال أحمد باقحوم، الرئيس التنفيذي في «مدينة مصدر»: «تتمتع أبوظبي بمكانة متميزة، تؤهلها لقيادة جهود تطوير تقنيات صناعة المركبات ذاتية القيادة، ونشرها على المستوى العالمي.

فمن خلال سجلها الحافل في مجال الإبداع والابتكار، ستتمكن الإمارة من الإسهام في تشكيل الاتجاهات العالمية لهذه الصناعة، اعتماداً على قاعدتها الصناعية الراسخة وبنيتها التحتية عالمية المستوى، واستقطابها المواهب والكفاءات، فضلاً عن تمتعها بقدرات تنظيمية وتشريعية متميزة، وموقع جغرافي استراتيجي على طرق التجارة العالمية».

تقنيات تنقل

وتواصل شركة «سيمنس»، الشركة الرائدة عالمياً، مشاركتها في دورات معرض «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية»، وفي الدورة الـ 25 تستعد لتقديم أحدث ابتكاراتها وتقنياتها المتعلقة بمستقبل التنقل الكهربائي.

وقال هيلموت فون ستروف، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط: «ستسلط منصة «سيمنس» الضوء على أحدث تقنيات شحن السيارات الكهربائية، وكيفية تفاعلها مع المحيط لترشيد استهلاك الكهرباء».

مشيراً إلى أن مشاركة «سيمنس» في نسخة هذا العام من معرض ويتيكس تركز على التقنيات الذكية المتعلقة بالتنقل الكهربائي، ومن بينها الشاحن الذكي، الذي يتفاعل مع المحيط ويسهم في ترشيد الكهرباء، ودعم بناء مدن أكثر استدامة.

سياسة وطنية

وتهدف السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، إلى تطوير خارطة طريق شحن المركبات الكهربائية بالدولة، بالتعاون مع جميع الشركاء على المستوى الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص، وبناء شبكة وطنية من أجهزة شحن المركبات الكهربائية.

وتهدف السياسة إلى دعم مالكي المركبات الكهربائية، وتنظيم سوق المركبات الكهربائية في الدولة، وبناء حزمة من المحفزات التي تخدم المجتمع وصانعي المركبات الكهربائية.

وتشجيع استخدامها. وتستهدف السياسة، خفض استهلاك الطاقة في قطاع النقل بنسبة 20%، من خلال مشروع التنقل الأخضر، وبناء قاعدة بيانات موحدة لمحطات شحن المركبات الكهربائية، عن طريق منصة الشواحن الوطنية وتقليل الانبعاثات الكربونية بحلول العام 2050.

والمساهمة في رفع جودة الطرق والحفاظ على المراكز الأولى في هذا المؤشر عالمياً. وفي إطار آخر، دعت هيئة كهرباء ومياه دبي، زوار الدورة الـ 25 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، ودبي للطاقة الشمسية، إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني (www.wetex.ae)، للحصول على بطاقة دخول إلكترونية مجانية للمعرض.

ويتيح المعرض لزواره، الاطلاع على حلول آلاف الشركات والعارضين، والتعرف على التقنيات المبتكرة من جميع أنحاء العالم، في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة والتقنيات الخضراء والطاقة المتجددة والنظيفة، وحلول التنقل الأخضر والتنمية المستدامة والمباني الخضراء، وتقنيات تحلية المياه والمدن الذكية وغيرها.

كما يمكن لزوار المعرض، حضور الفعاليات والجلسات النقاشية والندوات المتخصصة المقامة على هامش المعرض، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين العالميين.

وتضم الدورة الـ 25 من معرض «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية»، 24 جناحاً دولياً من 16 دولة من جميع أرجاء العالم، حيث تشارك بعض الدول بأكثر من جناح. ويشهد المعرض، مشاركة 2.575 شركة من 62 دولة، إضافة إلى 76 مؤسسة راعية. ويغطي المعرض مساحة تصل إلى 78 ألف متر مربع.

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