استذكر جهود كمال حمزة وإخلاصه.. مكتوم بن محمد: دبي لا تنسى المخلصين

المصدر: البيان

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استذكر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، جهود كمال حمزة وإخلاصه، مؤكداً أنه سخّر خبراته لإنجاز العديد من مشاريع البنية التحتية في دبي.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «كمال حمزة هو أحد قيادات الرعيل الأول الذين عملوا على تنفيذ رؤية الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم -رحمه الله-، وساهم في تأسيس بلدية دبي وعمل مديراً عاماً لها على مدى 24 عاماً».

وأضاف سموه: «سخّر خبراته لإنجاز العديد من مشاريع البنية التحتية والعمرانية مساهماً بذلك في تأسيس دبي الحديثة».

وتابع: «نستذكر اليوم جهود كمال حمزة وإخلاصه، ونشكر تفانيه في بناء نهضة دبي، لأنّ دبي لا تنسى المخلصين».

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