"الهلال الأحمر": اكتمال عملية وصول تجهيزات المستشفى الميداني الإماراتي

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

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أعلن الهلال الأحمر الإماراتي، اكتمال عملية وصول كافة التجهيزات المتعلقة بالمستشفى الميداني الإماراتي الخاصة لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك بحلول مساء أمس (السبت)، مشيراً في الوقت نفسه بأن فرق الهيئة، تعكف حالياً على دراسة كافة الاقتراحات المطروحة، لتحديد الموقع الأنسب، لإقامة المستشفى بداخل القطاع، وذلك في إطار عملية "الفارس الشهم 3"، التي أطلقتها دولة الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وأوضح راشد مبارك المنصوري الأمين العام المكلف لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بأن الإمارات أنجزت عملية شحن كل التجهيزات الضرورية اللازمة لتشغيل وإدامة عمل كافة الأقسام التابعة للمستشفى الميداني، والذي جاء ضمن جهود دولة الإمارات للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين، ودعم المنظومة الصحية في قطاع غزة التي تواجه ظروفاً استثنائية حرجة.

كما أشار إلى انتهاء الهيئة من إعداد قوائم بأسماء الأطباء المتطوعين الذين يمثلون مختلف الفئات والتخصصات الطبية، والذين سيتولون مهام علاج المصابين، لافتاً في الوقت نفسه بأن المستشفى يأتي في إطار استجابة الإمارات الإنسانية لصالح الأشقاء الفلسطينيين، والتي بدأت منذ اندلاع الأحداث الأخيرة في غزة، وتعزيزاً لمبادراتها المستمرة على الساحة الفلسطينية في مختلف المجالات الإنسانية.

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