61 ألف طرد بمشاركة 21 ألف متطوع ضمن حملة «تراحم من أجل غزة»

المصدر: البيان

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تواصلت حملة "تراحُم من أجل غزة" التي تجلت فيها جهود دولة الإمارات لتقديم يد العون للشعب الفلسطيني الشقيق، حيث شهدت قاعة موانئ أبوظبي في ميناء زايد، إقبالاً كبيراً على الفعالية التي تأتي تحت إشراف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وقال راشد مبارك المنصوري الأمين العام المكلف لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي: "تم تجهيز أكثر من 61 ألف طرد إنساني للأشقاء في قطاع غزة شارك في إعدادها أكثر من 21 ألف متطوع ضمن فعاليات حملة "تراحم من أجل غزة".

وتواكب هذه الفعاليات الزخم الشعبي والإقبال الكبير من جميع فئات المجتمع في الدولة على المساهمة في جهود دولة الإمارات الإنسانية لمساعدة المتضررين في قطاع غزة، في تجسيد لقيم التعاون والتضامن الإنساني التي تشكل ركائز أساسية في دولة الإمارات.

وتشرف على الحملة وزارة الخارجية بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وبرنامج الأغذية العالمي، وبالتنسيق مع وزارة تنمية المجتمع وبمشاركة 20 مؤسسة خيرية وإنسانية لدعم وإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجهها، خاصة الفئات الأكثر ضعفا وفي مقدمتها الأطفال والنساء.

وتستمر الهيئات والمؤسسات الإنسانية والخيرية المعتمدة في الدولة في استقبال التبرعات في مراكزها وعبر مواقعها الإلكترونية. ويمكن للراغبين بالتطوع أو تقدم المساعدات والتبرعات معرفة المزيد من المعلومات على صفحات التواصل الاجتماعي ومواقع الجمعيات الخيرية والإنسانية.

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