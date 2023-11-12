قائد عام شرطة الشارقة يكرم طالباً أنقذ حياة زميله

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كرم اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة بمكتبه، الطالب علي محمد بن حارب المهيري؛ تقديراً لدوره البطولي وسرعة تصرفه تجاه إنقاذ حياة زميله وإسعافه، إثر ابتلاعه عملة نقدية في المدرسة.

وجاء هذا التكريم ضمن منهجية شرطة الشارقة وحرصها على تقدير المتعاونين معها من جميع فئات المجتمع العمرية؛ لدورهم الإيجابي والفعال في تعزيز الأمن والأمان.

سرعة بديهة

وأشاد اللواء الشامسي بالدور اللافت للطالب علي المهيري، وسرعة بديهته وتصرفه بحكمة أثناء الموقف المفاجئ غير المتوقع رغم صغر سنه، مضيفاً بأن الواجب الإنساني والمسؤولية المجتمعية هي فطرة إنسانية تكتسب في بيئة تربوية سليمة، وموقف الطالب خير مثال على التربية والنشء الصالح.

ومن جانبه أعرب والد الطفل عن جزيل الشكر والتقدير للقيادة العامة لشرطة الشارقة، على هذا التكريم، مؤكداً أن المسؤولية المجتمعية واقعة علينا كوننا أولياء أمور؛ فيجب علينا غرس هذه المبادئ وتعليمها لأبنائنا ليكونوا جزءاً من مجتمع واعٍ أمنياً، قادر على مواجهة التحديات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز