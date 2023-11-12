«عطاء حمدان» يسعد 45 من كبار المواطنين

المصدر: دبي – البيان

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نظم فريق عطاء حمدان التطوعي، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، متمثلة في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والإدارة العامة للمالية، ومجلس سفراء الأمان، مبادرة بعنوان «نهتم بكم» لكبار المواطنين، وذلك للموسم الثاني على التوالي في مركز «وافي سنتر» بدبي، حيث أسعد من خلالها الفريق 45 من كبار المواطنين، وذلك من خلال تنظيم جولة ترفيهية في مركز «آية» بدبي، وبحضور «الفرقة الحربية»، و«فقرة الشعر»، وفقرة «الخدع السحرية»، والتي أدخلت البهجة والحبور في نفوسهم، كما تم تكريمهم بتلك المناسبة.

جاء ذلك تحت رعاية وحضور الشيخة جواهر بنت خليفة آل خليفة، العضو الفخري لفريق عطاء حمدان التطوعي بدبي، وحضور العميد علي خلفان المنصوري مدير الإدارة العامة بشرطة دبي بالنيابة عن معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وماهر المريسي نائب رئيس فريق عطاء حمدان التطوعي.



خبرات متراكمة



وقال أحمد بن عجلان، مؤسس ورئيس فريق عطاء حمدان التطوعي، إن الهدف من المبادرة، هو إسعاد كبار المواطنين من إمارتي دبي والشارقة، وذلك لما قدموه من خدمة للوطن، إضافة إلى تشجيعهم ودمجهم في المجتمع بكل أطيافه، الأمر الذي يشعرهم بأنهم مازالوا يبذلون خبراتهم الحياتية المتراكمة، وبالتالي الاستفادة منها، كما أن هذا الاحتفاء بكبار المواطنين يحافظ على الهوية الوطنية، وعلى القيم الدينية والمجتمعية النبيلة والعادات والتقاليد والموروث الإماراتي، وكذلك تعزيز قيم التكافل والترابط والتراحم بين فئات وشرائح المجتمع كافة.

كما حرص فريق عطاء حمدان، والشركاء الاستراتيجيون المشاركون في المبادرة، على تكريم كبار المواطنين الذين تم الاحتفاء بهم، وتقديم الهدايا لهم لإسعادهم ورسم البسمة على وجوههم، تقديراً لمكانتهم وتعبيراً عن منزلتهم في قلوب أفراد المجتمع.

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