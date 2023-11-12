الرئيس البرازيلي يبحث مع أحمد الريسي التعاون في مكافحة الجريمة

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) ضمن زيارته الرسمية للبرازيل.

تنسيق

وتطرق اللقاء، إلى أهمية التعاون لمكافحة الجريمة المنظمة والجريمة العابرة للحدود، وضرورة تبادل المعلومات عبر قواعد بيانات الإنتربول الـ 19 لملاحقة المجرمين والمتورطين، وأهمية التدريب وبناء القدرات لدعم أجهزة إنفاذ القانون.

قانون

واستعرض اللقاء، سبل التعاون في مجال مكافحة الجريمة، وأهمية الاستعداد للتهديدات بكافة أشكالها مثل الجرائم الإلكترونية والاتجار غير المشروع، وأكدا ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين الأجهزة المختصة في مجال إنفاذ القانون لمواجهة تلك التحديات، وتعهدا بتفعيل العمل المشترك لتطوير آليات وأدوات جديدة لمكافحة تلك التهديدات. وشهد الريسي، حفل توقيع معاهدة الدستور الخاص بمنظمة مجتمع الشرطة في أمريكا اللاتينية «الأميريبول»، وقمة رؤساء الشرطة لمجموعة السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية والدورة الـ 46 لمجموعة العمل الخاصة بتحديد هوية ضحايا الكوارث (DVI) التابعة للإنتربول، إضافة إلى حفل الذكرى المئوية على تأسيس المنظمة.

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