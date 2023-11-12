انطلاق مؤتمر زراعة نخاع العظم والعلاجات الخلوية السبت المقبل

المصدر: أبوظبي - وام

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تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، يُنظِّم «مركز أبوظبي للخلايا الجذعية» إحدى الشركات التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، مؤتمر «زراعة نخاع العظم والعلاجات الخلوية 2023» في أبوظبي يومي 18 و19 نوفمبر الجاري بفندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال.

ويأتي المؤتمر في إطار تحقيق الرؤية الاستراتيجية لمجموعة «بيورهيلث»، و«مركز أبوظبي للخلايا الجذعية»، الرامية إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع الرعاية الصحية على المستوى العالمي.

وبدعم من دائرة الصحة - أبوظبي الشريك الاستراتيجي للمؤتمر، يمثِّل «مؤتمر مركز أبوظبي للخلايا الجذعية لزراعة نخاع العظم والعلاجات الخلوية 2023»، منصة عالمية تجمع أكثر من 600 مشارك من كبار الخبراء والباحثين والعلماء والأطباء من مختلف أنحاء العالم، لاستكشاف أحدث التطوُّرات والابتكارات في مجالات زراعة نخاع العظم والعلاج الخلوي والطب التجديدي.

ويقام الحدث بدعم من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ومؤسسات رعاية صحية دولية، منها مستشفى بوسطن للأطفال، وجامعة إنديانا للصحة، إضافة إلى العديد من الجمعيات الطبية، منها «جمعية الإمارات لأمراض الدم»، و«جمعية الإمارات للتمريض»، و«الجمعية الوطنية لمرض التصلب المتعدد» وغيرها.

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