«الإمارات للدراسات» شريك معرفي لـ«كونغرس الإعلام»

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقع «الكونغرس العالمي للإعلام»، اتفاقية تعاون مع مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، يصبح بموجبها شريكاً معرفياً استراتيجياً للكونغرس بدورته الثانية التي تنطلق أعمالها الثلاثاء المقبل، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، وتستمر ثلاثة أيام وتنظمها «أدنيك»، بالشراكة مع وكالة أنباء الإمارات «وام»، وذلك تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.

شراكة

وفي ضوء هذه الشراكة، سيقوم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، بالشراكة مع الكونغرس العالمي للإعلام، وعبر التنسيق معه، بدراسة الأوراق البحثية الصادرة عن النسخة الثانية من الحدث وإصدارها للخروج بتوصيات واقتراحات تطرح في ندوات يشارك بها مختصون وخبراء في مجال صناعة الإعلام، بما يصب في دعم المسيرة الإعلامية داخل دولة الإمارات وخارجها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز