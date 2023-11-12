منصور بن زايد: الإمارات تدعم التحركات الدبلوماسية لحماية المدنيين في غزة

المصدر: الرياض - وام

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نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وفد دولة الإمارات في «القمة العربية - الإسلامية المشتركة غير العادية» في شأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والتي افتتح أعمالها، أمس، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وشارك في القمة، قادة الدول العربية والإسلامية، ورؤساء حكوماتها، وممثلوها، بحضور الدكتور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب ممثل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أمس، في تغريدة عبر منصة «X»: «نيابة عن رئيس الدولة، شاركت في القمة العربية الإسلامية المشتركة في شأن التطورات في قطاع غزة.. نثمن جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة في استضافة هذه القمة المهمة.. الإمارات تدعم كل التحركات الدبلوماسية لمصلحة حماية المدنيين في غزة، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني إلى الاستقرار والسلام».

وعقدت قمة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي المشتركة، لبحث ما يشهده قطاع غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطرة.

وأجمع المشاركون في القمة، في كلماتهم على أولوية الوقف الفوري والكامل لإطلاق النار في غزة، والحفاظ على أرواح المدنيين، وفتح ممرات إنسانية آمنة لضمان إيصال المساعدات الإغاثية والطبية العاجلة إليهم، عبر تمكين منظمات الإغاثة المعنية من القيام بدورها في هذا الشأن، مشددين على ضرورة تجنيب المنطقة توسيع دائرة العنف ومزيداً من الأزمات.

لقاء

والتقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أمس، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت الشقيقة، وذلك على هامش مشاركة سموه في أعمال «القمة العربية - الإسلامية المشتركة غير العادية».

وبحث سموه مع أخيه سمو ولي عهد الكويت في اللقاء، العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين في جميع المجالات، بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويسهم في تعزيز العمل الخليجي المشترك.

وتناول اللقاء عدداً من القضايا محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.

حضر اللقاء، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، والشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، سفير الدولة لدى السعودية، فيما حضره من الجانب الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، وزير الخارجية، وعدد من المسؤولين.

مغادرة

وغادر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، المملكة العربية السعودية في وقت لاحق، عقب مشاركته في«القمة العربية - الإسلامية المشتركة غير العادية».

وكان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وصل إلى العاصمة الرياض على رأس وفد دولة الإمارات إلى «القمة العربية - الإسلامية المشتركة غير العادية» التي استضافتها المملكة العربية السعودية الشقيقة، في شأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وضم وفد الدولة إلى القمة كلاً من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، والشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، سفير الدولة لدى السعودية. وكان في استقبال سموه لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، وعدد من كبار المسؤولين.

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