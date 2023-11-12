السيسي: الحرب قد تتوسع بين ليلة وضحاها

المصدر: الرياض - أ.ف.ب

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شهدت القمة العربية الإسلامية المشتركة في الرياض، تحذيراً مصرياً من توسع نطاق الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة. وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في كلمته أثناء القمة: «مهما كانت محاولات ضبط النفس فإن طول أمد القصف وقسوته غير المسبوقة، كفيلان بتغيير المعادلة وحساباتها بين ليلة وضحاها».

ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، إلى الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة بلا قيد أو شرط. وأضاف في كلمة خلال القمة، أن سياسات العقاب الجماعي لسكان غزة غير مقبولة ولا يمكن تبريرها بالدفاع عن النفس أو أي أسباب أخرى وأنه لابد من وقفها على الفور.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن المملكة «تؤكد تحميل السلطات الإسرائيلية مسؤولية الجرائم المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني». وتابع: «نحن على يقين أن السبيل الوحيد لتأمين الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة هو إنهاء الحصار والاستيطان».

بدوره، أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن إسرائيل تتحمل المسؤولية كاملة عن قتل وإصابة كل فلسطيني، مطالباً مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته كاملة لوقف الحرب على الشعب الفلسطيني.

وأضاف: نريد حلاً للقضية الفلسطينية وفق القرارات الدولية بضمانات دولية وجدول قابل للتنفيذ، نطالب بعضوية كاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة ونريد حماية دولية لشعبنا.

وأبان عباس، أن الضفة الغربية والقدس تواجهان أيضاً اعتداءات يومية.

وقال أمير قطر الشيخ، تميم بن حمد آل ثاني: «لا يجوز الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار، بل علينا اتخاذ خطوات رادعة لوقف الحرب المتواصلة بحيث تظهر أيضاً ثقل ووزن الدول الإسلامية».

وقف مسار

ودعا الرئيس السوري بشار الأسد إلى وقف أي مسار سياسي مع إسرائيل، «لتكون عودته مشروطة بالتزامه بالوقف الفوري المديد لا المؤقت لوقف إطلاق النار مع إدخال المساعدات لغزة».وكان من المفترض بالأساس أن تعقد الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي قمتين منفصلتين، غير أن وزارة الخارجية السعودية أعلنت باكراً أمس، عقد «قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية» بشكل استثنائي. وأفادت وزارة الخارجية في بيان في حسابها في منصة X، بأن قرار دمج القمتين جاء «استشعاراً من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موحد يُعبر عن الإرادة العربية الإسلامية المشتركة».

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