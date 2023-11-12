23 حديقة للشواء في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

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حددت بلدية مدينة أبوظبي 23 حديقة للشواء في الإمارة، بغرض استمتاع الجمهور بالشواء، وأكدت أهمية تحلي الزوار بحسن المسؤولية عند استخدام الحدائق.

وشددت البلدية على عدم استخدام أي معدات إشعال للفحم أو الخشب داخل الحدائق غير المسموح بها بالشواء، وأيضاً استخدام مواقع غير مخصصة في هذا الشأن، من شأنه أن يؤثر على السلامة العامة والبيئة، وقد حددت البلدية غرامة مالية قدرها 1000 درهم للمخالفين، وذلك من خلال الأجهزة التفتيشية والرقابية.

وأشارت بلدية مدينة أبوظبي إلى السمح بالشواء في «المتنزهات 1 و2 و4 و5 بشارع الخليج العربي، حديقة الدولفين شارع الشيخ زايد، حديقة الزعفرانة شارع المرور، حديقة العائلة بين شارع مبارك بن محمد وخالد بن الوليد، حديقة العائلة بين شارع الحصن وخالد بن الوليد، الحديقة الرسمية بين شارع سلطان بن زايد وشارع دلما، حديقة التراث بين شارع الزاهية وإشارة ميناء زايد، حديقة السجي بين شارع الخليج العربي وشارع البطين، حديقة البوم بين شارع البطين وشارع اليذوة، حديقة النوفل بين شارع اليذوة والمقر».

وأضافت البلدية مواقع أخرى للشواء في البر الرئيسي، وتشمل حدائق خليفة، ربدان، منتزة الوثبة، الختم، العدلة، وحدائق الشامخة والتي تشمل: الكادي، البيرق، البراجيل، الفانوس، ومنتزه بوابة ياس الشمالية بجزيرة ياس.

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