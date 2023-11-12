خيرية رأس الخيمة تقدم مساعدات لـ 289 أسرة

المصدر: رأس الخيمة - وام

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أقرت لجنة المساعدات في مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية، خلال شهري أكتوبر الماضي ونوفمبر الجاري تقديم مساعدات متنوعة لـ 289 أسرة من ذوي الدخل المحدود بتكلفة قدرها 766,700 درهم، وذلك بدعم من بنك دبي الإسلامي.

وأوضح عبدالرحمن نقي، مدير الاتصال المؤسسي في المؤسسة، أن هذه المساعدات تضمنت المساهمة بدفع جزء من رسوم توصيل التيار الكهربائي، والمساهمة الجزئية في تأثيث مجموعة من المنازل المستفيدة من برنامج الشيخ زايد للإسكان، إلى جانب المساهمة في دفع جزء من الرسوم المتأخرة عن إيجار مساكن مستأجرة، والمشاركة في سداد تكاليف علاج وشراء أدوية لبعض الحالات الضرورية.

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