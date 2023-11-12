مجلس شرطة دبي لخدمة المجتمع يستعرض حملات التوعية الأمنية

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

استعرض مجلس شرطة دبي الاستشاري لخدمة المجتمع، حملات التوعية الجنائية والمرورية والاجتماعية التي تنفذها إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع.

جاء ذلك خلال ترؤس اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، للاجتماع الدوري للمجلس، الذي عقد في نادي ذخر لكبار المواطنين، بحضور أعضاء المجلس.

وأكد اللواء العبيدلي، خلال اللقاء حرص المجلس على تعزيز التعاون والتنسيق مع المجتمع، من خلال الخروج بمبادرات ومقترحات مشتركة، تسهم في تعزيز أمنه وأمانه وسعادته، مشيراً إلى أهمية تحقيق أهداف المجلس عبر تفعيل المقترحات التي يتم طرحها من قبل الأعضاء في مختلف المجالات.

واستعرض الحضور، قرارات الاجتماع السابق، وما تم تنفيذه منها خلال الفترة الماضية.

وقدم العقيد الدكتور سعود الرميثي، مدير إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، شرحاً للحضور عن حملات التوعية في شرطة دبي، مشيراً إلى أن مرتكزات التوعية الأمنية تتمثل في تعزيز الوعي الأمني والمروري وثقافة احترام القانون، والإدارة المبتكرة والفعالة والمؤثرة للتوعية الأمنية، وتحفيز الحوار والتفاعل الإيجابي مع كل فئات المجتمع، والتعامل الاستباقي مع التحديات والظواهر الأمنية والمرورية.

وقال العقيد سعود الرميثي، إن وسائل التسويق لحملات التوعية تتمثل في الوسائل التقليدية وهي الإذاعة والتلفزيون، الصحف والمجلات، المواد المطبوعة، والمعارض والمؤتمرات، وشاشات الإعلانات، والرسائل النصية، والوسائل الإلكترونية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز