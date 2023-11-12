مجالس أبوظبي و«ربدان» يعززان الأمن المجتمعي

المصدر: أبوظبي - وام

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تنظم «مجالس أبوظبي» في مكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، بالتعاون مع أكاديمية ربدان، سلسلة من ورش العمل والمحاضرات واللقاءات والندوات الهادفة إلى تعزيز منظومة الأمن المجتمعي في الإمارة.

وتأتي المبادرة ضمن رؤية استراتيجية هادفة، من شأنها تكثيف وتضافر جهود التوعية والتثقيف لتحصين الشباب، ورفع مستوى الوعي والتصدي للشائعات، وتعزيز قيم وتقاليد المجتمع، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من كوادر أكاديمية ربدان، المتخصصة في التعليم الأكاديمي والمهني وإجراء البحوث والتحليلات ذات الصلة، في مجالات السلامة والأمن والدفاع، والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات.

وأكد سالم السعيدي، نائب رئيس أكاديمية ربدان، أهمية الشراكة بين الأكاديمية و«مجالس أبوظبي» لما تتضمنه من رؤية مشتركة ستسهم في ترسيخ منظومة القيم والأخلاق والسلوكيات، والارتقاء بفئة الشباب باعتبارها أهم مكونات المجتمع، من خلال أسلوب تفاعلي يتضمن حوارات ونقاشات مثمرة تعزز من منظومة الأمن المجتمعي، وتدعم ازدهار الوطن وتحافظ على الموروث الثقافي وترسخ الهوية الوطنية.

وأضاف أن نخبة من كوادر الأكاديمية، الذين يتمتعون بخبرات ومهارات استثنائية وتجارب واقعية، سيشاركون في المبادرة الوطنية الرائدة، داعياً المجتمع المحلي لاسيما الشباب إلى عدم تفويت الفرصة وحضور هذه اللقاءات». وتعقد اللقاءات في عدد من مجالس أبوظبي، منها مجلس الروضة، ومجلس ربدان، ومجلس محمد خلف، ومجلس محمد أحمد المحمود، ومجلس مبارك بن قران، ومجلس الهواشم، ومجلس الفوعة.

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