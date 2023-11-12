«ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية... ربع قرن في ترسيخ الاستدامة

المصدر: دبي - البيان

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يدخل معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية، الذي يعقد بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي، عامه الـ25 بزهو وثقة كبيرين بفعل الإنجازات الهائلة التي نجح في تحقيقها عبر هذه المسيرة الطويلة، والتي انطلقت في العام 1999.

وتحظى دورة معرض «ويتيكس»، ودبي للطاقة الشمسية 2023 التي تنظم تحت شعار «في طليعة الاستدامة»، بأهمية خاصة كونها تعقد في عام الاستدامة في دولة الإمارات، ومتزامنة مع استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الـ 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) في مدينة إكسبو دبي.

كما يسهم تنظيم هيئة كهرباء ومياه دبي، للدورة الأولى من مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للطاقة الشمسية 2023، بالتزامن مع المعرض، في استقطاب المزيد من الخبراء والباحثين في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة. ويعد المؤتمر أول مؤتمر علمي وتقني من نوعه في المنطقة متخصص في مجال الأنظمة الكهروضوئية.

وبالإضافة إلى العارضين من أكثر من 62 دولة الذين يعرضون أحدث ما تم التوصل إليه في مجال الطاقة والتكنولوجيا والابتكار، شهدت نسخة هذا العام توسعاً مثيراً للإعجاب في مجالاتها، بما في ذلك المدن المستدامة والبنية التحتية للسيارات الكهربائية والتمويل المستدام، كما تتيح دورة العام الجاري، للزوار المشاركة في عدد كبير من الندوات التي تقدم نظرة ثاقبة لهذه القطاعات المدمجة حديثاً.

وفيما يتعلق بأبرز السمات لنسخة هذا العام فهو تضمنها قطاعاً موسعاً لمنصات تفاعل الجمهور مثل المائدة المستديرة للقيادة، ومختبر المبتكرين، ومركز إعمار للاستدامة. كما سجلت الأجنحة الوطنية، نمواً كبيراً، بالإضافة إلى مشاركين جدد من دول مثل الأرجنتين وفرنسا، ما يؤكد الجاذبية العالمية التي يحظى بها هذا الحدث وأهميته.

أرضية صلبة

وكان معرض «ويتيكس» في دورته الأولى عام 1999 واعداً، على الرغم من كونه كان متخصصاً فقط في مجال إدارة المياه وحلول الترشيد، إذ رسخ الأرضية الصلبة لتطور المعرض وتوسع مجالاته، وشكلت هذه الدورة الناجحة، مدخلاً مهماً لتوسيع مجالات المعرض، حيث جرى في دورة معرض «ويتيكس» عام 2001 ضم مجال الطاقة إلى أجندة المعرض، فيما تم إضافة البيئة وإدارة النفايات إلى برنامجه في دورة العام 2004.

في دورة المعرض في العام 2008، تمحورت غالبية الفعاليات على البحث عن حلول المباني الخضراء، والاهتمام بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، لتتطور أجندة المعرض في العام 2011، بإضافة معرض «سمارتك» المعني بتوفير حلول حديثة ومبتكرة لعرض وتسويق المنتجات الاستهلاكية الموفرة للكهرباء والمياه، بالإضافة إلى تكنولوجيا المباني الخضراء والمنتجات الصديقة للبيئة، فيما شهدت أجندة دورة المعرض في العام 2012، إضافة تقنيات النفط والغاز وإنتاج الكهرباء، باستخدام مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، والشبكات الذكية، ليتم التركيز في دورة العام 2013 على تقنيات الوقود الأحفوري، بما في ذلك أنشطة التنقيب عن الغاز والنفط وعمليات الاستخراج والتكرير والتوزيع والتصدير وكل ما يتعلق بهذه الأنشطة .

ونتيجة مكانته العالمية التي ترسخت عاماً بعد آخر، شهدت دورة العام 2017 من «ويتيكس»، مشاركة 1950 شركة عارضة من 50 دولة. وامتد المعرض على مساحة وصلت إلى 70 ألف متر مربع، كما شهدت الدورة نفسها إضافة ندوات متخصصة حول الطاقة، لتتسع المشاركات بشكل واضح في دورة عام 2018، حيث بلغت 2100 شركة عارضة من 53 دولة، وامتد المعرض على مساحة 78.413 متراً مربعاً.

وفي الدورة ذاتها، تمت إضافة ندوات منصة الاستدامة وندوات معرض دبي للطاقة الشمسية، ومنصة المياه وقطاع الابتكار، وندوات منصة الابتكار، وتوالت الزيادة النوعية والعددية في دورة معرض «ويتيكس» في العام 2019، لتصل إلى مشاركة 2350 شركة عارضة من 56 دولة. وامتد المعرض على مساحة 85.000 متر مربع، فيما تزامن المعرض مع انعقاد المؤتمر العالمي لتحلية المياه في دبي، الذي نظمته الجمعية الدولية لتحلية المياه.

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