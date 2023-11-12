انطلاق مؤتمر مبادلة للرعاية الصحية للسكري في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

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كشفت الدكتورة مي أحمد الجابر، المدير التنفيذي لمركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، أن الإصابة بمرض السكري في دولة الإمارات شهدت انخفاضاً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، إذ بلغت نسبة الإصابة بالمرض وفق الاتحاد الدولي للسكري في تقرير العام 2021 نحو 12.3 % من السكان، بمعدل 1.2 مليون إصابة منهم 90 % إصابة بالنوع الثاني للسكري، كما أن معظم الإصابات ترتكز بين الفئة العمرية من 40 ـ 70 عاماً.

جاء ذلك على هامش انطلاق فعاليات مؤتمر مبادلة للرعاية الصحية للسكري أمس في أبوظبي، الذي ينظمه مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، ومركز هيلث بلاس للسكري والغدد الصماء، التابعين لمجموعة M42، على مدار يومين، حيث يأتي بالتزامن مع شهر التوعية بمرض السكري واليوم العالمي للسكري 14 نوفمبر من كل عام.

وعزت الدكتور مي الجابر، الانخفاض إلى تكثيف العمل على رفع المقدرات العلاجية للكوادر الطبية، وتوفير أحدث الأدوية والعلاجات والفحص المبكر، إلى جانب المبادرات التي تنظمها المؤسسات والهيئات الصحية في الدولة، والتي تتناول أهمية التشخيص المبكر والسيطرة على مرض السكري وتثقيف المرضى ومقدمي الرعاية من خلال توفير الموارد والمواد الجديدة الملائمة لمجتمع دولة الإمارات.

وشهد اليوم الأول من المؤتمر مشاركة واسعة، بحضور نخبة من الشخصيات الدولية المتخصصة بمرض السكري لمعالجة التحديات الرئيسية المرتبطة بإدارة المرض، في حين تعرّف المجتمع الطبي على أحدث التطورات في رعاية السكري خلال جلسات حوارية ونقاشية بناءة، انعقدت بحضور لفيف من الخبراء الطبيين البارزين عالمياً.

وافتتح المؤتمر الدكتور محمد الخطيب، رئيس المؤتمر، والمدير الطبي، واستشاري الطب الباطني والسكري والغدد الصماء، بمركز هيلث بلاس للسكري والغدد الصماء، حيث ألقى كلمة افتتاحية ملهمة شدد خلالها على أهمية التعاون والتكاتف لإطلاق أفضل الابتكارات في مجال السكري.

ورحب الخطيب، بالعقول النيرة التي حضرت المؤتمر لاستشراف المرحلة المقبلة. وقدمت الدكتورة مها تيسير بركات، مساعد وزير الخارجية لشؤون الصحة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، مهمة حول أحدث المستجدات في الإرشادات التوجيهية حول مرض السكري، وتناولت معايير رعاية السكري القائمة على الدلائل.

وفي إطار مشاركتها في المؤتمر قالت: «يمثل مؤتمر مبادلة للرعاية الصحية السنوي حدثاً مهماً يهدف إلى تثقيف مجتمع السكري حول أحدث التطورات في مجال الرعاية الصحية المخصصة لهذا المرض».

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