مؤتمر التمريض والقبالة يؤكد أهمية التكنولوجيا في تقديم الرعاية الصحية

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد صناع السياسات وخبراء وقادة الصحة المشاركون من مختلف أنحاء العالم، أهمية التكنولوجيا في إحداث نقلة نوعية في منظومة تقديم الرعاية الصحية.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس القيادة واستشراف المستقبل، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للتمريض والقبالة والمهن الطبية المساندة الذي اختتمت أعماله أمس تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وسلط المتحدثون، الضوء على الدور المحوري للتكنولوجيا في إحداث نقلة نوعية في تقديم الرعاية الصحية، مؤكدين أهمية الرعاية القائمة على البيانات والأدلة ودمج الذكاء الاصطناعي، لتوفير الرعاية القائمة على القيمة وتحسين نتائج الرعاية الصحية، متطرقين إلى إمكانات البيانات وتقنيات البلوك تشين، وكيف يمكن لهذه الأدوات أن تعزز كفاءة وشفافية أنظمة الرعاية الصحية.

وشدد المتحدثون، على الأثر الإيجابي للتحول الرقمي، مستشهدين بالدروس المستفادة خلال جائحة كوفيد 19.

وتعد هذه النقاشات، بمثابة شهادة على التزام دولة الإمارات بالابتكار والمرونة، والقدرة على التكيف في مواجهة التحديات الصحية العالمية.

وخلال الجلسة، أكد الدكتور حاتم فرج العامري، مدير إدارة رقابة القوى العاملة الصحية بالإنابة في دائرة الصحة - أبوظبي، ضرورة وجود نظام رعاية صحية فعال تقوده كوادر صحية ذات كفاءة وخبرة.

وقال: «دورنا كقادة في مجال الرعاية الصحية توقع الطلب المستقبلي وتحويل التنبؤات إلى فرص يمكن توظيفها للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة لأفراد المجتمع باستخدام التكنولوجيا المتقدمة والاتصال والبحث وبدعم من قوة عاملة مختصة وقادرة على التكيف».

وسلط مجلس القيادة، الضوء على أهمية التخطيط للمستقبل في مجال الرعاية الصحية، مشيداً بالاستجابة السريعة لدولة الإمارات خلال فيروس كورونا، والتي كانت ثمرة سنوات من الاستعداد لحالات الطوارئ والاستثمار في بنيتها التحتية ومنظومتها الرقمية المتطورة.

وقال جون سونيل الرئيس التنفيذي لـ «برجيل القابضة»: «لعبت دائرة الصحة دوراً فعالاً في إنشاء بنية تحتية ومنظومة رقمية متطورة للقطاع الصحي في الإمارة، ما يضع أبوظبي في طليعة الابتكار، أما بالنسبة لشركة برجيل القابضة فيسعدنا الاستثمار في التقنيات المتقدمة والخدمة الجديدة، بهدف توفير خيارات علاجية شاملة وسهلة الوصول للمرضى الذين يبحثون عن رعاية عالية الجودة في أبوظبي».

وتطرق المتحدثون، إلى أنه لا يمكن لأي خوارزميات رقمية أن تحل محل اللمسة الإنسانية للتمريض والتفاعل مع المرضى، فالممرضات يلعبن دوراً محورياً في تقديم رعاية صحية دقيقة وشخصية.

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