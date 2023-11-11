الإمارات ترسل 100 طن من المساعدات الغذائية والطبية لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة

المصدر: وام

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استمراراً للجهود الإنسانية لحملة "تراحم من أجل غزة" أرسلت دولة الإمارات صباح اليوم طائرة تحمل على متنها 100 طن من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية إلى مطار مدينة العريش في جمهورية مصر العربية، تمهيداً لدخولها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة لتوفير الاحتياجات الأساسية من الغذاء والدواء والمستلزمات الصحية ومواد النظافة للفئات المتضررة من السكان في قطاع غزة خاصة من النساء والأطفال وكبار السن، وذلك بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

وقال سلطان الشامسي مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية :" إن إرسال طائرة المساعدات يأتي في إطار الأوضاع الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة ومساندة الجهود المبذولة لتوفير المواد الغذائية والطبية العاجلة والمساعدات للمتضررين من سكان القطاع والمستمرة منذ بدء الأزمة دون توقف".

وأشار إلى أن حملة "تراحم من أجل غزة " والتي تم إطلاقها الشهر الماضي بمشاركة كبيرة من كافة فئات المجتمع والمؤسسات الإنسانية والمتطوعين، تتواصل لإغاثة الشعب الفلسطيني ضمن قيم العطاء والتضامن الإنساني الراسخ لدى دولة الإمارات".

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