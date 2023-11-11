غداً الأحد.. "الهلال الأحمر" ينظم فعالية لتجهيز الطرود الإنسانية ضمن حملة "تراحم من أجل غزة" بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

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تنظم هيئة الهلال الأحمر الإماراتي غداً (الأحد) في محطة أبوظبي للسفن السياحية 2 التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي في ميناء زايد، فعاليات جديدة ضمن سلسلة مبادرات حملة "تراحم من أجل غزة " لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين المتأثرين من الحرب في قطاع غزة.

وقال الهلال الأحمر عبر نافذته على موقع التواصل الاجتماعي "X" (تويتر سابقاً) إن الفعالية تستهدف تجهيز وتجميع الطرود الإغاثية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المقر سيفتح أبوابه لاستقبال المتطوعين من الساعة 9 صباحاً وحتى 2 ظهراً على مدى 5 ساعات متواصلة، سيتم خلالها تغليف آلاف الطرود الغذائية، وذلك في إطار الجهود الإنسانية التي تقوم بها دولة الإمارات لتقديم المساعدات العاجلة للشعب الفلسطيني.

وتهدف حملة "تراحم من أجل غزة" التي أطلقت بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي وبالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة تنمية المجتمع، إلى التضامن مع الأطفال الفلسطينيين والأسر المتأثرة من الحرب الدائرة والعمل على التخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً وخاصة الأطفال الذين يشكلون ما يقرب من نصف سكان القطاع (ما يزيد على مليون طفل) من خلال توفير الاحتياجات الأساسية لهم ولأمهاتهم إضافة إلى المستلزمات الصحية ومواد النظافة العامة.

وأفادت الهيئة بأن الحملة هي مبادرة إماراتية من الشعب الاماراتي إلى شعب غزة أطفالاً ونساء وكباراً، للتخفيف عنهم من تأثير الحرب الذي يعانون منها، مشيدة في الوقت نفسه بجهود كافة فئات المجتمع التي حرصت على المشاركة بفعالية في جهود إنجاح هذه الحملة.

ومنذ انطلاق الحملة راعت الهيئة في عملية تجهيز الطرود، احتواءها على مجموعة متكاملة من المواد الغذائية، فضلاً عن الملابس ومختلف الاحتياجات الخاصة بالأطفال والنساء.

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