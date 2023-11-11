قصة شعار «صحة دبي» تبرز التفاني لتأمين الرعاية الصحية لسكان وزورا دبي

المصدر: البيان

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قصة شعار صحة دبي تبرز تفاني المستمر لصحة دبي بتأمين الرعاية الصحية والعلاج لسكان وزوار دبي. ويحمل الشعار ثلاث قبب ترمز إلى الرعاية والتعلم والاستكشافات الطبية.

ويرتكز النظام الصحي لـ «دبي الصحية» على التكامل بين أربعة محاور أساسية تجمع بين الرعاية والتعلم والاكتشاف والعطاء. وتهدف للارتقاء بصحة الإنسان، وتعكس من خلال هويتها البصرية التكامل بين المحاور الأربعة، بحيث تمثل الأقواس في الشعار الجديد، قيم الترحيب بالجميع ضمن أول نظام صحي أكاديمي بدبي، فيما يمثل القوس الأوسط الرعاية اللامحدودة، أما القوسين المحيطين فيرمزان للتعلّم والاكتشاف، بينما تمثل القاعدة، محور العطاء كأساس يرتكز عليه النظام الصحي في الإمارة.

بينما القيمة الأساسية لـ "دبي الصحية" تتمثل في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية تحت شعار "المريض أولاً"، حيث يتعاون 11 ألف موظف من دبي الصحية للعمل بروح الفريق الواحد لخدمة المرضى وعائلاتهم في جميع الأوقات.

قصة شعار صحة دبي تبرز التفاني الدائرة المستمر لتأمين الرعاية الصحية والعلاج لسكان وزوار #دبي الشعار يحمل ثلاث قبب ترمز للرعاية والتعلم والاستكشافات الطبية@DubaiHealthae #صحيفة_البيان pic.twitter.com/bSyYQdWXHF — صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 11, 2023

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