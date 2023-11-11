برؤية محمد بن راشد.. حمدان بن محمد يعتمد الهوية المؤسسية الجديدة لــ«دبي الصحية»

المصدر: البيان

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أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اعتماد الهوية المؤسسية الجديدة ل"دبي الصحية".

وقال سموه في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "تنفيذاً لرؤية محمد بن راشد لمستقبل القطاع الصحي في الإمارة، اعتمدنا اليوم الهوية المؤسسية الجديدة لــ "دبي الصحية" كنظام صحي أكاديمي متكامل تضم تحت مظلتها 6 مستشفيات و26 مركزاً للخدمات العلاجية الخارجية، و20 مركزاً للياقة الطبيّة إلى جانب جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية ومؤسسة الجليلة.. وبشعار "المريض أولاً" نتطلع لتحويل دبي إلى نموذج عالمي عبر تقديم أفضل خدمات الرعاية الطبية لكل مواطن ومقيم وضيف".

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