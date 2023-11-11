«زايد العليا» تعزز دمج أصحاب الهمم

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عن مبادرة مجتمعية جديدة، لتقديم عرض مسرحي، يضم مواهب من مختلف فئات أصحاب الهمم ذوي القدرات الخاصة الذين تمكنوا من اجتياز تجارب الأداء والبرنامج التدريبي التخصصي، لمبادرة المؤسسة النوعية «همم موهوبة» ضمن استراتيجية المؤسسة لدعم أصحاب الهمم وتوفير بيئة دامجة لهم وإشراكهم في مختلف المجالات بهدف ترسيخ مكانة أبوظبي الرائدة في مجال تمكين أصحاب الهمم كونهم جزءاً من المجتمع.

يأتي العرض المسرحي، «فرحات والعائلة» الذي يقام بالتعاون مع الفنان المصري محمد هنيدي، ضمن فعاليات «ملتقى أبوظبي الأسري الرابع» الذي يعقد تحت مظلة برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، ويهدف إلى ترسيخ قيم الذكاء المجتمعي والابتكار واستثمار طاقات المجتمع وتعزيز التلاحم.

ويهدف العمل المسرحي، الذي يقام خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل على المسرح الوطني في أبوظبي، لإيجاد مسار إبداعي خاص لأصحاب الهمم لدمجهم في الحياة الفنية والاجتماعية وإتاحة الفرصة للتعبير عن أهم الأحداث، وهو قصة اجتماعية هادفة بأسلوب كوميدي تستعرض التحولات والتحديات الاجتماعية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهم أهداف التنمية في الدولة وتسليط الضوء بشكل خاص على مفهوم الاستدامة وأهميته. من جانبه، قال الفنان محمد هنيدي إنه على مدار عام ونصف يتم الإعداد لمشروع عمل مسرحي بالتعاون بينه وبين مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

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