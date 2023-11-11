نيابة أبوظبي تبحث التعاون القانوني والتحول الرقمي مع نيابة الكويت

المصدر: أبوظبي - البيان

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بحث المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، مع المستشار سعد عبد الكريم الصفران، النائب العام لدولة الكويت، سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في النواحي القانونية والمجالات المتعلقة بالابتكار والتحول الرقمي.

جاء ذلك خلال زيارة وفد النيابة العامة، للنيابة العامة في دولة الكويت، إذ جرى مناقشة واستعراض الممارسات المطبقة والآليات المعتمدة، بما يتوافق مع طموحات الطرفين.

وأكد المستشار علي البلوشي، حرص النيابة العامة في أبوظبي على ترسيخ الشراكات وأسس التواصل الفعال مع الجهات ذات الاختصاص المشترك لاسيما في الدول الشقيقة، وذلك تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بإرساء دعائم العمل المشترك مع الجهات القضائية، بما ينعكس بدوره على تطوير النظام القضائي وتحقيق العدالة الناجزة.

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