شراكة بين «محمد بن راشد للإسكان» والمعهد العالمي للابتكار

المصدر: دبي - البيان

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أبرمت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أمس، مذكرة تفاهم مع المعهد العالمي للابتكار الهيئة الرائدة عالمياً في تقديم التصديقات المهنية والاعتمادات والعضويات المتخصصة في الابتكار.

وقّع الاتفاقية عمر حمد بو شهاب المدير التنفيذي للمؤسسة ومهند شاهين المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المعهد. وتسعى المؤسسة من خلال هذه الاتفاقية، لاستثمار الموارد والخبرات الواسعة التي يمتلكها المعهد العالمي للابتكار، بما في ذلك الأبحاث العلمية والدراسات والمقارنات المعيارية والمختبرات والمكتبات الإلكترونية التخصصية في مجالات الابتكار المختلفة، للارتقاء بالخدمات الإسكانية والقدرات المعرفية للمؤسسة.

وقال بو شهاب «تشكل مذكرة التفاهم هذه خطوة متقدمة وهامة في مسيرتنا نحو الابتكار والتطوير في مجال خدمات الإسكان، وتضعنا في مقدمة الجهات الرائدة في مجال الابتكار والتميز الخدمي المستدام». ووفق بنود المذكرة، ستتمتع المؤسسة بخدمات وامتيازات مقدمة من المعهد تشمل الوصول إلى النظام البيئي الإبداعي.

كما ستُمنح الكوادر العاملة في المؤسسة، الفرصة للتسجيل في الامتحانات، ونيل الشهادات المعترف بها من المعهد، بما يسهم في تعزيز وتطوير مستوى الابتكار فيها. كما ستتمكن المؤسسة من المشاركة في مجلس الابتكار العالمي للمعهد مع إمكانية الترشح كعضو في مجلس الاستشاريين، كذلك سيوفر المعهد العالمي للابتكار دعماً كاملاً لبناء منظومة ابتكار شاملة ومرنة للأعمال.

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