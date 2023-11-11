تعاون بين «إقامة دبي» وبلدية عجمان لتحسين العمل المؤسسي

المصدر: دبي - البيان

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وقعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، ودائرة البلدية والتخطيط في عجمان، مذكرة تعاون لتعزيز آفاق العمل المشترك في مختلف المجالات، وقعها عن الإدارة الفريق محمد أحمد المري، المدير العام، وعن الدائرة مديرها العام، عبدالرحمن محمد النعيمي.

وأكد الفريق المري أن الاستراتيجية التي تنتهجها إقامة دبي ترتكز على تكاملية الأدوار وشموليتها بين مختلف الجهات والمؤسسات والهيئات الرسمية والخاصة.

وأشار إلى حرص الإدارة العامة على تعزيز نطاق العمل والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، بما يخدم المقاصد الكبرى في الدولة، ويرفد المجتمع المحلي بكفاءات وخبرات وطنية، تسهم بشكل فاعل وإيجابي ومؤثر في تحقيق متطلبات جودة الحياة، من جانبه، قال عبد الرحمن النعيمي: إن المذكرة تفتح آفاقاً واسعة للتعاون، لافتاً إلى أن الجهتين ستعملان على تطوير أوجه الدعم والتنسيق المشترك.

وتنص المذكرة على تبادل الدراسات والبحوث الرامية إلى تحسين جودة العمل المؤسسي، الذي يعزز من علاقة الشراكة، ويقود إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية، ويسهم في تطوير خدمات المتعاملين، والاستفادة من تبادل الخبرات والتجارب، لتحسين أداء العمليات وتبسيط الإجراءات والتنسيق، في إطار التعاون الوظيفي والعملي، لتنمية القدرات الفنية والإدارية لموظفي ومنتسبي الطرفين.

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