27 طائرة إغاثة للأشقاء الفلسطينيين في غزة

المصدر: دبي - البيان

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تنفيذاً لأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، واصل الجسر الجوي الإماراتي نقل تجهيزات المستشفى الميداني إلى مدينة العريش المصرية، ولليوم الخامس، عبر طائرات تحمل مستلزمات للمستشفى المزمع إقامته داخل قطاع غزة، ليصل بذلك إجمالي عدد الطائرات إلى 27 طائرة حتى أمس.

وكانت دولة الإمارات قد سيرت جسراً جوياً لنقل معدات المستشفى في إطار عملية «الفارس الشهم 3»، التي أطلقتها ضمن جهودها للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين، ودعم المنظومة الصحية في قطاع غزة، والتي تواجه ظروفاً استثنائية حرجة.

ويأتي إرسال المساعدات، في إطار حملة «تراحم من أجل غزة» المتواصلة، والتي أطلقتها الدولة أكتوبر الماضي، لتجميع وتعبئة حزم الإغاثة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية، التي يواجهها الشعب الفلسطيني الشقيق، خصوصاً من الفئات الأكثر ضعفاً، وفي مقدمها الأطفال والنساء، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة تنمية المجتمع، وبالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، وبمشاركة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وعدد من المؤسسات الإنسانية والخيرية في الدولة، ومراكز التطوع والقطاع الخاص، وبمشاركة كبيرة من المتطوعين، ووسائل الإعلام.

ويضم المستشفى الميداني الإماراتي، الذي تبلغ سعته 150 سريراً، وسيجري تنفيذه على مراحل عدة، أقسام الجراحة العامة وجراحة العظام والأطفال والنساء، والتخدير وعناية حثيثة للأطفال والبالغين، بجانب عيادات في تخصصات الباطنية، والأسنان وعيادة نفسية، وطب العائلة، إضافة إلى خدمات الأشعة المقطعية، ومختبر وصيدلية والخدمات الطبية المساندة. وتأتي هذه المبادرة تجسيداً لمواقف دولة الإمارات التاريخية الداعمة والمساندة للأشقاء الفلسطينيين، والوقوف بجانبهم خلال الظروف الصعبة، التي تواجههم حالياً.

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