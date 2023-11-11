شرطة أبوظبي تفوز بجائزة «كلنا شرطة» للمسؤولية الاجتماعية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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تسلم اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي، جائزة فوز «القيادة» بالمركز الأول للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات عربياً عن (فئة الشراكات والتعاون) من العميد أحمد مسعود المزروعي مدير قطاع أمن المجتمع، تقديراً للخدمات والمبادرات المجتمعية المتميزة التي تقدمها من خلال منظومة «كلنا شرطة».

وأكد اللواء المزروعي اهتمام شرطة أبوظبي بتحقيق إنجازات متميزة في سباق التميز محلياً وإقليمياً ودولياً في مجالات العمل الشرطي والأمني لتحسين وتعزيز جودة الحياة في الإمارة.

من جانبه، قال العميد المزروعي: «نحن أمام تحديين كبيرين، أولهما المحافظة على ما أنجزناه، وثانيهما مضاعفة الجهود كماً ونوعاً، وسنستمر بخطى أسرع وبجودة وتميز لتحقيق أهداف المجتمع والارتقاء بمفهوم المسؤولية المجتمعية إلى مستوى المفهوم الاستراتيجي.

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