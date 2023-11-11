مساعدات غذائية وإغاثية من «عجمان للتنمية الاجتماعية» لـ «حملة غزة»

المصدر: عجمان – عصام الدين عوض

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دعمت جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، حملة «تراحم من أجل غزة»، بـ 2917 منتجاً غذائياً و300 بطانية، شارك في تعبئتها 30 طفلاً بحضور محمد عمر الشمري مدير الهلال الأحمر الإماراتي مركز عجمان، وأحمد حسن الفورة رئيس مجلس إدارة «الجمعية»، ومنى صقر المطروشي مدير عام «الجمعية».

وثمن أحمد الفورة دور أعضاء الجمعية العمومية، والهلال الأحمر الإماراتي على حملة «تراحم من أجل غزة»، مبيناً أن الجمعية تحرص على نشر ثقافة التطوع والعمل الخيري والإنساني، كما أن الحملة أتت لتوفير آلاف الحزم الإغاثية العاجلة للمتضررين من الحرب في قطاع غزة.

من جهتها، أكدت منى صقر المطروشي أن هذه المشاركة جاءت من رغبة أعضاء الجمعية العمومية الخاصة بجمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، كما أن العمل الخيري في الدولة ممارسة اكتسبناها من مؤسسي الدولة ومن قيادتنا الرشيدة، حتى غدت دولتنا من الدول السباقة لتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين.

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