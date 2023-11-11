40 مبنى صديقة لأصحاب الهمم بشرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

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أكد الرائد عبدالله حمد الشامسي رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم في شرطة دبي، أن المجلس انتهى من تنفيذ خطته في إعداد وتأهيل 40 مبنى في شرطة دبي بنسبة 100 %، لتكون صديقة لأصحاب الهمم، وفقاً لمعايير كود دبي للبيئة المؤهلة، وقوائم التدقيق الخاصة بها.

وأبان أن 16 مبنىً منها حصلت فعلياً على شهادة «وصول» المعتمدة من بلدية دبي، لاستيفائها كافة متطلبات كود دبي للبيئة المؤهلة، في حين تقدم المجلس للحصول على الاعتماد في المباني المتبقية.

وأوضح الرائد الشامسي أن المجلس، وبالشراكة مع الإدارة العامة للدعم اللوجستي، يعمل منذ عام 2017 على تأهيل المباني والمنشآت التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، وأنه انتهى من تنفيذ خطته هذا عام 2023.

وتنص الخطة على تأهيل 40 مبنى بنسبة 100 %، بحيث تكون المباني والمنشآت صديقة لأصحاب الهمم في جميع خدماتها ومرافقها، وفقاً لقوائم التدقيق الخاصة، وبما ينسجم مع متطلبات كود دبي للبيئة المؤهلة، منوهاً بأن المباني الـ 16 الحاصلة على شهادة الاعتماد «وصول»، حققت معدلاً متوسطاً في مؤشرات التقييم بلغ 93 %.

وأشار إلى تدريب 374 موظفاً من موظفي واجهة الخدمات في هذه المباني، وموظفي إسعاد المتعاملين، لتمكينهم وتطوير قدراتهم في كيفية التعامل مع أصحاب الهمم.

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