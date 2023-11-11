خالد وذياب بن محمد يحضران أفراح المزروعي والقمزي

المصدر: أبوظبي ـ وام

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حضر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة حفل استقبال أقامه كل من عيسى سيف المزروعي، وأحمد درويش القمزي، بمناسبة زفاف نجليهما علي عيسى المزروعي إلى كريمة محمد جمعة الرميثي، وخليفة أحمد القمزي إلى كريمة جمال خلف المزروعي.

وأعرب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عن خالص تهانيه للعرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة أسرية سعيدة. حضر الحفل الذي أقيم أمس بفندق إرث في أبوظبي مسؤولون وأقارب العرسان وجمع من المدعوين.

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