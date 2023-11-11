شرطة دبي تحصد جائزتي تميز في سنغافورة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حصدت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، جائزتين من جوائز الشرق الأوسط للتميز التكنولوجي ، المقدمة من جائزة إدارة الأعمال الآسيوية في سنغافورة في تطبيق الذكاء الاصطناعي والأتمتة لتحقيق التميز الحكومي، عن مبادرتي مركز الشرطة الذكي «SPS» ونظام المعثورات والمفقودات.

وقال اللواء خالد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي أن هذا الفوز يعكس التطور الذي وصلت إليه شرطة دبي، ما جعلها نموذجاً يحتذى به في العمل الشرطي الاحترافي، مشير إلى أن مركز الشرطة الذكي ونظام المعثورات والمفقودات، يعتبران ضمن المبادرات الاستراتيجية، ويأتيان تنفيذاً لتوجهات القيادة الرشيدة المستقبلية الرامية لجعل مدينة دبي الأذكى عالمياً، مشيراً إلى أن مركز الشرطة الذكي يمثل نقلة نوعية في طبيعة العمل الخدمي في الشرطة،ويوفر 27 خدمة رئيسية في مجال الخدمات الجنائية والمرورية وغيرها، إلى جانب 33 خدمة فرعية يقدمها المركز دون تدخل بشري، بسبع لغات هي العربية والإنجليزية والإسبانية والفرنسية والألمانية والروسية والصينية، بما يراعي الطبيعة العالمية لمدينة دبي، والتيسير على المراجعين من مختلف الجنسيات، وذلك في إطار خطة شرطة دبي للتحول الكامل إلى مراكز شرطة ذكية تقدم خدماتها للجمهور على مدار 24 ساعة ومن دون توقف.

وأكد اللواء الرزوقي أن الفوز بالجائزتين يأتي بفضل توجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات الهادفة لتعزيز روح المبادرة المجتمعية والعمل الإنساني، إضافة إلى جهود شرطة دبي الحثيثة لإسعاد المواطنين والمقيمين بمختلف فئاتهم والحرص الدائم على مواكبة أفضل التطبيقات العالمية، وتطبيق أفضل الممارسة في مجال العمل الذكي والذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى الحرص الدائم على تسخير كل التقنيات الذكية من أجل إسعاد أفراد المجتمع وتسهيل حصولهم على الخدمات تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في هذا الشأن، وأن تكون دبي ريادية في مختلف الخدمات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز