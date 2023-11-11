شرطة دبي تستضيف ورشة لمفوضية الاعتماد الأكاديمي

المصدر: دبي - البيان

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استضافت أكاديمية شرطة دبي ورشة عمل مدتها ثلاثة أيام، عقدتها مفوضية الاعتماد الأكاديمي، في نادي ضباط شرطة دبي، بهدف تنمية قدرات العاملين في مكاتب ضمان الجودة في مؤسسات التعليم، بحضور العميد الدكتور سلطان عبدالحميد الجمّال مدير أكاديمية شرطة دبي بالوكالة.

وتضمنت الورشة جلستين افتتاحية وختامية، وثماني جلسات متخصصة، قُدمت خلالها أوراق عمل، ومحاكاة عملية، لمناقشة المعايير والموضوعات ذات العلاقة بالورشة، منها القيادة والحوكمة، وضبط النظام الداخلي للجودة، والبحث والأنشطة العلمية، وغيرها من الموضوعات التي تهم مؤسسات التعليم.

وفي كلمة له خلال الورشة، رحب العقيد الدكتور أحمد محمد يوسف الشحي عميد الأكاديمية، بالحضور، داعياً الجميع إلى الاستفادة من جلسات الورشة، وإثرائها بالموضوعات التي تهم المؤسسات التعليمية والطلبة على حد سواء.

وفي اليوم الختامي، كرّم العميد الدكتور سلطان عبدالحميد الجمّال، جميع المشاركين، بتسليمهم شهادات المشاركة، مؤكداً على أهمية هذه الورش، ومثنياً على جهود المنظمين والمشاركين الذين كان لهم دور كبير في إنجاح فعالياتها، شهدت إقبالاً وحضوراً مميزاً، وصل إلى ثمانين مشاركاً من كافة المؤسسات التعليمية على مستوى الدولة.

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