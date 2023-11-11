تعاون بين «الإمارات للسرطان» و«منزل للخدمات الطبية» لدعم المرضى

المصدر: دبي - البيان

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وقعت جمعية الإمارات للسرطان مع إدارة شركة «منزل للخدمات الطبية المنزلية» مذكرة تفاهم، تشمل التعاون المشترك والمساعدة في دعم وخدمة مرضى السرطان المسجلين لدى الجمعية، وذلك بنسبة 50 في المائة، على أن تسدد الجمعية الجزء المتبقي من كلفة العلاج والرعاية.

حضر التوقيع بمقر الشركة الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية، وآدم البلوشي عضو مجلس الإدارة، وعوض الساعدي المدير التنفيذي للجمعية، والمهندس ياسر قريشي مدير عام شركة «منزل للخدمات الطبية المنزلية»، ويوسف أبو حطب مدير العلاقات الاجتماعية وشؤون الشركات.

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