«تنمية المجتمع» تعزز العمل التطوعي بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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نظمت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي ورشاً حول العمل التطوعي في الإمارة، لتطوير بيئة تطوعية كفؤة وفعالة، عبر نشر ثقافة العمل التطوعي تعزيزاً للتماسك والتلاحم الاجتماعي، ضمن معايير مهنية ثابتة.

وقالت محاسن الحوسني، مدير إدارة الترخيص في الدائرة: تأخذ دائرة تنمية المجتمع على عاتقها العمل على نشر التوعية سواء للأفراد أو المؤسسات بأهمية التكافل الاجتماعي، وتوحيد الجهود الرامية إلى تعزيز منظومة اجتماعية رائدة، يؤمن أفرادها بأهمية التطوع ودوره في ترسيخ التماسك الاجتماعي وثمنت الحوسني التعاون المثمر مع الشركاء لتنفيذ الورش، للوصول إلى أوسع شريحة من المجتمع، وتحقيق الأهداف، التي نتطلع إليها عبر ترسيخ ثقافة العمل التطوعي، بوصفه عنصراً رئيساً في نسيج مجتمع إمارة أبوظبي، وتشجيع مشاركة أفراد المجتمع في العمل التطوعي لتعزيز شمول جميع الفئات في المجتمع.

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