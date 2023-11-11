16 مؤسسة تطرح فرصاً وظيفية لطلبة «أبوظبي المهني» بالظفرة

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

طرحت 16 مؤسسة حكومية وصناعية؛ مئات الفرص الوظيفية على طلبة معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، التابع لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني؛ خلال فعاليات «ملتقى التلمذة المهنية وشركاء الصناعة» الذي نظمه «أبوظبي المهني» بمعهد بينونة للعلوم والتكنولوجيا في منطقة الظفرة بأبوظبي.

حضر الملتقى الدكتور عبد الرحمن جاسم الحمادي مدير عام معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، ومديرو الجهات والشركات ومسؤولي التوظيف لدى المؤسسات المشار إليها.

وقال الدكتور عبد الرحمن جاسم الحمادي خلال الجلسة الافتتاحية إن هذا الملتقى ومعرض التوظيف المصاحب له؛ يأتي في إطار منظومة واستراتيجية «أبوظبي التقني» لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة؛ نحو ضرورة المبادرة بتنظيم الفعاليات التي تجمع بين المؤسسات الحكومية والصناعية، وطلبة معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، وأبناء المجتمع بشكل عام؛ من أجل أن تقوم هذه المؤسسات بتعريف الطلبة والمجتمع، بالوظائف المتوفرة لديها حالياً ومستقبلاً.

وأضاف: إن ملتقى التلمذة المهنية وشركاء الصناعة في الظفرة، قد نجح في الجمع بين مسؤولي التوظيف في هذه المؤسسات المتخصصة، وأكثر من 150 طالباً؛ يبحثون عن فرص التدريب المهني التي تمكنهم من العمل والتوظيف فور التخرج، بجانب التوظيف العاجل لنخبة من الخريجين الذين تتاح لهم الأجواء المناسبة؛ للالتقاء مع مسؤولي المؤسسات، وفهم متطلبات سوق العمل، واستكشاف الفرص الوظيفية المتاحة أمامهم.

وقال نخبة من مسؤولي التوظيف في مؤسسات عدة إن مشاركتهم في هذا الملتقى تأتي في إطار حرصهم على تلبية احتياجاتهم لتوظيف نخبة من خريجي معهد بينونة التابع لمعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، حيث يقوم المعهد بمنح درجة الدبلوم والدبلوم المتقدم في تخصصات تقنية مهمة عدة، تتوافق مع احتياجاتهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز