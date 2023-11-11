حميد النعيمي: الإمارات تمضي بخطى ثابتة نحو التقدم والازدهار والإنجازات التاريخية

المصدر: عجمان - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أن الإمارات تمضي قدماً وبخطى ثابتة نحو التقدم والازدهار وصولاً إلى إنجازها التاريخي بوجود ابنها سلطان النيادي على متن محطة الفضاء الدولية، ليكون أول رائد فضاء عربي يخوض مهمة طويلة الأمد في الفضاء.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، بديوان الحاكم أمس، رائدي الفضاء سلطان النيادي وهزاع المنصوري، وفريق مهمة «طموح زايد 2» بقيادة سالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء.

ومنح سموه رائدي الفضاء خنجر الشيخ «راشد بن حميد النعيمي»، تقديراً لجهودهما وأدائهما مهامهما الوطنية ورفع اسم الإمارات عالياً في كل دول العالم والمشاركة في مهام فضائية. وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان عن فخره واعتزازه وكل شعب الإمارات بما قام به رائد الفضاء سلطان النيادي خلال أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.

كما أثنى على المجهود الذي قدمه فريق مركز محمد بن راشد للفضاء خلال هذه المهمة التاريخية التي امتدت 6 أشهر. وأشاد سموه بالقيادة الحكيمة للدولة لما تقدمه من دعم ومساندة واهتمام بالشباب الإماراتي لبناء أجيال مبدعة ومثقفة وواعية متسلحة بالعلم والمعرفة.

هدية

وتسلم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي هدية تذكارية من رائد الفضاء سلطان النيادي، وهي علم الدولة الذي حمله طوال فترة مهمته التاريخية إلى محطة الفضاء الدولية، تقديراً لدعمه الكبير.

واطلع صاحب السمو حاكم عجمان، خلال اللقاء، على تفاصيل المهمة التي أنجزها سلطان النيادي من تجارب وأبحاث علمية على متن محطة الفضاء الدولية، بالتعاون مع عدد من وكالات الفضاء الدولية، وأبرزها مهمة السير في الفضاء التي استمرت لمدة 7 ساعات ودقيقة واحدة.

كما اطلع سموه من هزاع المنصوري، أول عربي مسؤول عن متابعة بعثة إلى محطة الفضاء الدولية، على دوره خلال المهمة، الذي تضمن دعم النيادي وزملائه من أفراد الطاقم في تنسيق التجارب والمهام اليومية، وغيرها من الأنشطة على متن محطة الفضاء الدولية.

حضر اللقاء الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم، وطارق بن غليطة، مدير مكتب الحاكم، ويوسف محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وأحمد إبراهيم الغملاسي، رئيس مكتب سمو ولي العهد.

وقدم سالم حميد المري، خلال اللقاء، لمحة حول أبرز المشاريع والمبادرات العلمية التي يعمل عليها مركز محمد بن راشد للفضاء، إلى جانب لمحة عامة حول برنامج الإمارات لرواد الفضاء، شملت المهمات الفضائية المستقبلية التي يتطلع المركز لخوضها.

وقال حمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء: «ممتنون لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي على دعمهما اللامحدود لأطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، هي شهادة على قدرات أمتنا المتقدمة في علوم الفضاء، والتزامنا بالإسهام في إثراء البشرية، كما تعد خطوة نحو تحقيق حلم والدنا المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورؤيته في مواصلة التفوق العلمي».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز