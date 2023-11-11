صقر غباش يهنئ هاتفياً رئيـس مجلس الشورى العُماني بإعادة انتخابه

المصدر: أبوظبي - وام

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أجرى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي أمس اتصالاً هاتفياً مع الشيخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي رئيس مجلس الشورى في سلطنة عُمان الشقيقة هنأه خلاله بإعادة انتخابه رئيساً للمجلس.

وأعرب معاليه عن تمنياته لرئيس مجلس الشورى العُماني بالتوفيق والسداد في مسيرته البرلمانية، متطلعاً إلى العمل معه في سبيل تعزيز علاقات البلدين الشقيقين واستمرار التعاون المشترك من خلال ما يجمع بلدينا من شراكة استراتيجية، من أجل مزيد من دعم أواصر الصداقة والتعاون بين المجلسين لما فيه خير الشعبين الشقيقين.

وهنأ كل من الدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس ومريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس، الشيخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لمجلس الشورى في سلطنة عُمان، متمنين لسلطنة عمان الشقيقة مزيداً من التقدم والازدهار.

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