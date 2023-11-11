«أبوظبي للمحاسبة» يعلن توفير فرص وظيفية خلال «توظيف × زاهب»

المصدر: أبوظبي ـ وام

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أعلن جهاز أبوظبي للمحاسبة، مشاركته للمرة الأولى في معرض «توظيف × زاهب»، الذي ينطلق في الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر، تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش.

وتأتي مشاركة الجهاز بهدف تمكين الكوادر الوطنية في قطاع التدقيق والمحاسبة وحماية المال العام.

ودعا الجهاز الراغبين للانضمام إلى فريق العمل لديه بإحضار مستنداتهم الرقمية، إذ سيتم تسجيل المهتمين وإجراء مقابلات واختبارات فورية لهم في جناح الجهاز خلال المعرض.

وقالت هيفاء الشمري، مدير إدارة الموارد البشرية في جهاز أبوظبي للمحاسبة: نتطلع بحماس لاستقبال الشباب الإماراتي الذين يسعون لإطلاق مسيرتهم المهنية في مجال التدقيق والمحاسبة والتخصصات الإدارية المختلفة، من خلال تقديم العديد من الفرص المميزة لهم والإجابة عن تساؤلاتهم بشأن سوق العمل.

وأكدت أن التزام جهاز أبوظبي للمحاسبة لا ينحصر في شغل الشواغر فقط، بل يمتد ليشمل دعم وتنمية وتمكين المواهب الإماراتية القائمة لديه، مشيرة إلى سعي الجهاز من خلال المشاركة في معرض «توظيف × زاهب»، لبناء جسور التواصل مع الشباب الراغبين في المساهمة بفعالية في حماية المال العام.

ويدرك جهاز أبوظبي للمحاسبة، أهمية الاستثمار في هذه المواهب، ويعمل على إشراكهم بشكل فعال في الحفاظ على الأموال والموارد العامة، وتزويدهم بالمهارات والمعرفة والخبرة اللازمة لتطوير مسيرتهم المهنية.

يشار إلى أن معرض «توظيف X زاهب» أكثر من مجرد حدث يختص بالتوظيف فحسب، فهو تجربة غنية تمكن طالب العمل وتزوده بالأدوات والموارد التي يحتاجها لتطوير مهاراته المعرفية من أجل تحقيق سبل النجاح في المجال الذي يختاره.

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