رقابة على الأنشطة الغذائية والمنتجات الاستهلاكية في القرية العالمية

المصدر: دبي - وائل نعيم

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خصصت بلدية دبي فريقاً للرقابة على جميع الأنشطة الغذائية والمنتجات الاستهلاكية في القرية العالمية، ومختبر دبي الذكي المتنقل التابع لإدارة مختبر دبي المركزي.

ويشارك مختبر دبي المركزي في الدورة 28 من فعالية القرية العالمية، وهي واحدة من أهم الفعاليات التي تقام في إمارة دبي، وتتمثل مشاركته في دعم الجهود الرقابية من خلال فحص المنتجات والسلع للتحقق من سلامتها وجودتها ومدى مطابقتها للمواصفات العالمية المعتمدة.

وأكدت بلدية دبي لـ«البيان» أن المختبر يتميز بكفاءته العالية في إجراء الفحوص الميكروبيولوجية والكيميائية على عينات المواد الغذائية مثل العسل والبهارات والمكسرات والأجبان والمواد الاستهلاكية مثل المنسوجات، منتجات التجميل والعناية الشخصية ولعب الأطفال.

وتابعت: يتم ذلك باستخدام أحدث التقنيات ووفق أفضل الممارسات العالمية، بهدف ضمان جودة وسلامة تلك المنتجات ومطابقتها للمواصفات المحلية والعالمية المعتمدة.

وأضافت: يتواجد مختبر دبي الذكي المتنقل التابع لإدارة مختبر دبي المركزي ميدانياً في موقع القرية العالمية للقيام بالفحوصات الميكروبيولوجية على الأطعمة الجاهزة، ومياه الشرب للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في الفعالية.

وأفادت أن المختبر المتنقل يتضمن كل المتطلبات الأولية والأساسية من الأجهزة المتطورة والتقنيات الحديثة للقيام بمختلف الفحوصات وإصدار نتائج سريعة وعالية الدقة، مما يمكن الإدارات الرقابية من اتخاذ الإجراءات اللازمة في وقت قياسي.

سلامة الغذاء

تعمل إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي على إصدار التصاريح للأنشطة المتعلقة بسلامة الغذاء لتشمل جميع الأنشطة الغذائية ومنها: المطاعم، المقاهي، الكافيتريات، تجارة الأغذية.

كما تعمل على تنفيذ الزيارات الرقابية بشكل يومي والتي تهدف بدورها إلى التحقق من التزام المنشآت الغذائية بمتطلبات إدارة سلامة الغذاء.

وتتابع الإدارة البلاغات المتعلقة بسلامة الغذاء، والرقابة على الشحنات الغذائية التي يتم استيرادها وعرضها في القرية العالمية، إلى جانب جمع العينات الغذائية للتأكد من سلامة المواد الغذائية المتداولة في القرية العالمية.

الصحة والسلامة

وتقوم إدارة الصحة والسلامة بإصدار التصاريح للأنشطة المتعلقة بالصحة والسلامة، كمناطق الألعاب والفعاليات، صالون، حناء، وتنفيذ الزيارات الرقابية التي تهدف إلى المتابعة على مستوى الالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة.

والتحقيق الفني بحوادث السلامة العامة والسلامة المهنية. كذلك الرقابة على شحنات المنتجات الاستهلاكية التي يتم استيرادها وعرضها في القرية العالمية، وإدارة سحب العينات للتأكد من سلامة المنتجات الاستهلاكية.

وتستهدف أيضاً الرقابة على أنشطة بيع وتداول المنتجات الاستهلاكية: (محلات متخصصة بتجارة المنتجات مثل: مستحضرات تجميل وعناية شخصية، عطور، المكملات الصحية، المنظفات ومضادات الجراثيم)، ومناطق الألعاب والفعاليات، والأنشطة ذات العلاقة بالصحة البيئية.

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