مهرجان «صون الطبيعة» يستعرض مبادرات الاستدامة وحماية الحياة البرية

المصدر: العين ـ جميلة إسماعيل

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أطلقت حديقة الحيوانات في منطقة العين الخضراء فعاليات مهرجان صون الطبيعة الخامس 2023 «استدامة الطبيعة» والذي يحفل بباقة متنوعة من الأنشطة التفاعلية والبرامج المتنوعة التي تهدف إلى استعرض مبادرات الاستدامة، وحماية الحياة البرية والحفاظ على الثروات الطبيعية وترشيد استخدامها.

تأتي فعاليات المهرجان انطلاقاً من إدراك طاقم عمل حديقة الحيوانات في منطقة العين الخضراء لأهمية التعليم في نشر ثقافة الاستدامة وترسيخها لدى النشء والأجيال القادمة باعتبارها ركيزة أساسية في الحفاظ على الموارد الطبيعية وصون الطبيعة، لاسيما وأن دولة الإمارات قدمت نموذجاً فريداً في حماية البيئة وصون الحياة الطبيعية والفطرية.

مبادرات الاستدامة

وأكد غانم مبارك الهاجري المدير العام لحديقة الحيوان والأحياء المائية بالعين أن مهرجان صون الطبيعة في موسمه الخامس هذا العام يأتي تزامناً ودعماً للحدث العالمي الذي تستضيفه دولة الإمارات وهو مؤتمر الأطراف cop28 من خلال عرض مبادرات الاستدامة المختلفة داخل الحديقة وخارجها، إلى جانب المبادرات التي يقدمها شركاؤنا في الاستدامة وصون الطبيعة.

وأردف بأن المهرجان يسهم بشكل رائد في إشراك المجتمع من خلال تسليط الضوء على مبادرات الأفراد في الاستدامة وتشجيعهم على تقديم الأفضل، وتثقيف الأجيال القادمة بأهمية الاستدامة وصون الطبيعة».

يشار إلى أن المهرجان يختتم غداً (12 نوفمبر) ويضم العديد من الفعاليات الاستثنائية التي تبدأ من البوابة الرئيسية للحديقة، مروراً بالمعارض والمسرح والمنطقة المحيطة به، إضافة إلى مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء الذي يعد صرحاً ومنهلاً تعليمياً مهماً، حيث يجمع بين المعرفة والتعليم، ويستقطب السياح والزوار في شتى المواسم.

ورش تفاعلية

كما تضم فعاليات المهرجان ورش عمل تفاعلية تتعلق بالاستدامة ومستقبل الشباب، ومسابقات وفقرات فنية، وكرنفالاً بفعاليات وفنون عالمية وجاذبة، وورشاً تستقطب جميع فئات المجتمع، ومنطقة سوق المنتجات العضوية، وأكشاكاً للمؤسسات المشاركة التي تعرض منتجاتها وابتكاراتها في استدامة الطبيعة.

جهود رائدة

تحرص حديقة الحيوانات العين على تنظيم وإطلاق العديد من الفعاليات والأنشطة والبرامج التي تهدف إلى التوعية والتعريف بأهمية صون الطبيعة وتسليط الضوء في الوقت ذاته على جهود الاستدامة والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، الأمر الذي يسهم في تبني سلوكيات مستدامة للأفراد من شأنها المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، وكذلك إشراك مختلف فئات المجتمع في الجهود الرامية إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية وأهمية صون الطبيعة.

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