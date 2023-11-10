ولي عهد أبوظبي يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف كل من علي المزروعي وخليفة القمزي

المصدر: البيان

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حضر سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حفل استقبال أقامه كلٌّ من عيسى سيف المزروعي، وأحمد درويش القمزي، بمناسبة زفاف نجليهما، علي عيسى المزروعي على كريمة محمد جمعة الرميثي، وخليفة أحمد القمزي على كريمة جمال خلف المزروعي.

وأعرب سموّه عن خالص تهانيه للعرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة أسرية سعيدة.

حضر حفل الاستقبال الذي أقيم اليوم في فندق إرث في أبوظبي عددٌ من كبار المسؤولين وأقارب العرسان وجمعٌ من المدعوّين.

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