المركز الوطني للأرصاد: طقس الإمارات غداً صحو إلى غائم جزئياً مع احتمال سقوط أمطار

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية مع احتمال سقوط أمطار على بعض المناطق الغربية، ورطبا ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتنشط أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة.

حركة الرياح شرقية - شمالية شرقية - شرقية / 15 – 25 تصل إلى 40 كم/س.. والموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط ، يضطرب أحياناَ مع نشاط السحب.. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:56 المد الثاني عند الساعة 00:15 والجزر الأول عند الساعة 18:19 والجزرالثاني عند الساعة 05:42.

وفي بحر عمان الموج خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 21:12 والمد الثاني عند الساعة 08:11 والجزر الأول عند الساعة 14:28 والجزر الثاني عند الساعة 02:48.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 35 24 80 25

دبي 34 23 80 25

الشارقة 34 22 75 20

عجمان 35 24 80 25

أم القيوين 34 21 80 25

رأس الخيمة 33 20 70 20

الفجيرة 32 25 65 30

العـين 34 23 65 20

ليوا 35 22 85 30

الرويس 34 22 85 40

السلع 31 23 80 30

دلـمـا 32 27 85 40

طنب الكبرى 32 28 85 40

طنب الصغرى 32 28 85 40

أبو موسى 31 28 80 50.

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