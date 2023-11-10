10.3 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 10.3 مليارات درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 1782 مبايعة بقيمة 7.4 مليارات درهم منها 396 مبايعة للأراضي بقيمة 3.99 مليارات درهم و1386 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.41 مليارات درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 123.66 مليون درهم في منطقة معيصم الثانية تليها مبايعة بقيمة 97 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية تليها مبايعة بقيمة 88.25 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 2.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 79 مبايعة بقيمة 535.96 مليون درهم وتلتها منطقة نخلة جبل علي بتسجيلها 73 مبايعة بقيمة 1.62 مليار درهم وثالثة في معيصم الثانية بتسجيلها 61 مبايعة بقيمة 740.77 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 360 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 53 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 42.8 مليون درهم في منطقة معيصم الأول.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 139 مبايعة بقيمة 224.57 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 110 مبايعة بقيمة 337.97 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 109 مبايعة بقيمة 100.49 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.86 مليار درهم منها 78 رهن أراض بقيمة 370.28 مليون درهم و492 رهن فلل وشقق بقيمة 1.49 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة ند الحمر بقيمة 264.14 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 232.17 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 142 هبة بقيمة 1.06 مليار درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 373.25 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 129.87 مليون درهم.