المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال يشارك باجتماع في سنغافورة

المصدر: البيان - وام

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ترأس حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفد الدولة إلى سنغافورة للاجتماع مع الشركاء فيما يتعلق بمكافحة الجرائم المالية ومناقشة الشراكة الوثيقة بين الدولتين.

وأكد الزعابي أن ثمة أوجهاً مشتركة بين الإمارات وسنغافورة، بما في ذلك التزامهما الصارم في مكافحة الجرائم المالية، مضيفاً: «كوننا مركزين ماليين وتجاريين عالميين، نؤدي دوراً بالغ الأهمية على مستوى المنظومة المالية العالمية، كما نواصل تعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعتمدة لدينا من خلال تبادل المعلومات والأفكار والخبرات.

وتابع: «تشكل علاقتنا الثنائية صلة وصل مالية مهمة بين قارة آسيا ومنطقة الشرق الأوسط، خصوصاً أن دولة الإمارات تمثل اليوم أكبر شريك تجاري لسنغافورة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

وأضاف: «خلال اجتماعاتنا، ناقشنا أطر العمل التنظيمية والأصول الافتراضية والتحقيقات واستراتيجيات مكافحة الاحتيال».

لافتاً إلى أن مجموعة واسعة من السلطات الإماراتية تعمل بالتعاون مع النظراء في سنغافورة من أجل مكافحة تدفق الأموال غير المشروعة، حيث يسرني كون العديد منها جزءاً من هذا الوفد.

واجتمع الوفد مع مجموعة من الشركاء في سنغافورة، بما في ذلك السلطة النقدية في سنغافورة ووزارة الداخلية ومركز مكافحة الاحتيال وإدارة الشؤون التجارية لدى شرطة سنغافورة.

كما التقى الوفد ت. راجا كومار، رئيس مجموعة العمل المالي «فاتف» على هامش قمة «متحدون من أجل الحياة البرية 2023».

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