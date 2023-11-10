رئيس جمعية الإمارات للأورام لـ« البيان»: 95 % معدل النجاة من السرطان في مراحله الأولى

المصدر: دبي - جميلة إسماعيل، مرفت عبدالحميد

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كشف البروفيسور حميد بن حرمل الشامسي، رئيس جمعية الإمارات للأورام، عن أن معدل النجاة من السرطان في مراحله الأولى تصل لـ 95 % إذا تم التشخيص مبكراً، وأما في المراحل المتقدمة فلا تتعدى نسبة الشفاء سوى 5 %، مؤكداً بأن إجراء الفحوصات والكشف المبكر عن المرض في مراحله الأولى هما كلمة السر في النجاة منه.

ارتفاع

وقال البروفيسور حميد بن حرمل الشامسي لـ«البيان»، إن من المتوقع ارتفاع أعداد المصابين بأمراض السرطان في منطقة الخليج العربي بنسبة 200 % بحلول عام 2040، مشيراً إلى أنه في عام 2000 كان عدد حالات الإصابة نحو 2000 حالة فيما تم تشخيص نحو 4600 حالة إصابة السرطان في عام 2019، أي ما يعادل 12 حالة يومياً.

وأوضح البروفيسور الشامسي أن أكثر أنواع السرطانات انتشاراً هي سرطان الثدي، يليها سرطان الغدة الدرقية، ثم القولون والمستقيم، وأفاد بأنه بحسب دراسة أجريت في دولة الإمارات تبين بأن 20 % من مرضى سرطان القولون والمستقيم هم دون سن الـ 40 عاماً.

أسباب

وحول أسباب الإصابة بمرض السرطان أوضح الشامسي أنها تتمحور حول 4 أسباب رئيسية وهي: التغذية غير الصحية، زيادة الوزن، التدخين، تناول المشروبات الكحولية، مشيراً إلى أن التغذية الصحية تبدأ منذ الصغر لأن أطفال اليوم هم شباب الغد، ويجب توعية الأهالي بأهمية بناء أجسام الأطفال بطريقة سليمة.

وأضاف البروفيسور الشامسي أن العامل الوراثي في المرض يتراوح ما بين 10 إلى 15 % فقط، لافتاً إلى أن 90 % من المرضى ليس لديهم تاريخ عائلي للمرض.

تعزيز الوعي

وبين أن جمعية الإمارات للأورام هي جمعية غير ربحية، الهدف من إنشائها هو تعزيز الوعي بمرض السرطان وبأهمية الكشف المبكر عن المرض، بالإضافة إلى تطوير قطاع علاج السرطان بالتعاون مع الجهات المعنية من ناحية تطوير قدراتهم ومهارات الأطباء العاملين في مجال علاج السرطان وإكسابهم الخبرات اللازمة للكشف عن المرض.

محوران

وأشار إلى أن السرطان من أكثر الأمراض التي يتبدل فيها العلاج بشكل شبه يومي، وبالتالي يتم تدريب وتعليم الأطباء بشكل مستمر لمواكبة التطور الحاصل في علاج مرضى السرطانات بكافة أنواعها للنجاة منها. وقال إن هناك محورين أساسيين في التوعية وهما: توضيح أسباب الإصابة بمرض السرطان، والفحص المبكر الذي يعتبر السبيل الوحيد للنجاة منه.

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