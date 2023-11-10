784 عقد زواج بين مواطنين في دبي خلال 9 أشهر

المصدر: دبي - وائل نعيم

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أظهرت بيانات مركز دبي للإحصاء الصادرة عن محاكم دبي أن إجمالي عدد عقود الزواج خلال الأشهر الــ 9 الأولى من العام للإماراتي المتزوج بإماراتية، بلغ 784 عقداً، مقابل 660 عقداً في الفترة ذاتها 2022 بنمو 18.78 %. وبلغ إجمالي العقود المسجلة في الإمارة منذ يناير حتى نهاية سبتمبر 4406 عقود، لجميع الفئات.

وسجل مارس الماضي أعلى نسبة في عقود الزواج، بواقع 617 عقداً، تلاه فبراير بواقع 595 عقداً، ثم مايو بواقع 513 عقداً، تلاه يونيو بواقع 510 عقود زواج، ثم يناير بواقع 488 عقداً، وشهري أغسطس وسبتمبر 426 لكل منهما.

وأوضحت البيانات أنه تم تسجيل 894 حالة طلاق خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023 توزعت بواقع 104 حالات في يناير الماضي، و107 في فبراير و129 في مارس و64 في أبريل و 114 حالة في مايو و115 في يونيو، و78 في يوليو، و89 في أغسطس و94 في سبتمبر.

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