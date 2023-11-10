شرطة دبي تنظم ملتقى حوارياً يبحث تحقيق الريادة عالمياً

المصدر: دبي - البيان

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شهد اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، فعاليات ملتقى حواري، نظمته الإدارة العامة للتميز والريادة، لمناقش أهمية القدرة على التنافسية في تحقيق الريادة على مستوى العالم، وذلك بمناسبة يوم الجودة العالمي.

وحضر فعاليات الملتقى، الذي عقد في نادي الضباط، الدكتور هزاع خلفان النعيمي المنسق العام لبرنامج دبي للتميز الحكومي، واللواء محمد أحمد المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والعميد الشيخ محمد عبدالله المعلا مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، وعدد من كبار الضباط والمعنيين في مجال الجودة والتميز.

كلمة الافتتاح

وفي بداية فعاليات الملتقى، ألقى اللواء العبيدلي كلمة الافتتاح التي رحب فيها بالحضور، واستهلها بالتعريج إلى تاريخ تحقيق التميز والريادة على مستوى دبي خاصة، والإمارات عامة.

وأشار إلى أن الفضل في ما وصلت إليه الإمارات من تطبيق معايير الجودة الشاملة، وتحقيق التميز والريادة على المستوى المحلي والعالمي، يعود إلى القيادة الرشيدة التي بدأت أولى خطوات تطبيق معايير الجودة في الدولة منذ عام 1994 في القطاع الخاص، ثم في عام 1997 في الدوائر الحكومية بدبي، وفي عام 2009 على مستوى الوزارات الاتحادية، ما انعكس بشكل كبير على تحقيق الإمارات للتميز والريادة العالمية.

ولفت اللواء العبيدلي إلى بدايات دخول شرطة دبي في تطبيق منظومة الجودة الشاملة والتميز والمنافسة فيها، والتحديات التي كانت توجهها، خاصة أنها تعتبر جهة إنفاذ قانون، وقد لا تحقق السعادة والرضا عند المتعاملين لنوعية خدماتها، إلا أنه، ورغم التحدي الكبير، استطاعت شرطة دبي تطبيق مفاهيم الجودة، والمنافسة على المستوى الحكومي، وحصدت المركز الأولى في عدة جوائز.

وأضاف اللواء العبيدلي، أن معايير الجودة والتميز وتحقيق الريادة في شرطة دبي، أصبحت اليوم بتوجيهات ومتابعة معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، راسخة في كافة العمليات الشرطية، وفي كافة الأفكار، بهدف تقديم خدمات على أعلى المستويات لإسعاد الموظفين والمتعاملين، وتعزيز الأمن والآمان، وتحقيق الريادة العالمية، مشيراً إلى أن شرطة دبي استطاعت أن تصل إلى 98.4 % في سعادة موظفيها.

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