«تنمية المجتمع» تسجل 2725 طلب منحة زواج

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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كشف أحدث الإحصاءات الصادرة عن وزارة تنمية المجتمع عن تلقي الوزارة 2725 طلب منحة زواج من بداية العام حتى نهاية الشهر الماضي.

حيث سجل إجمالي المبالغ التي تم صرفها كمنح مالية للزواج خلال العام الماضي 199 مليوناً و80 ألف درهم، شملت 2844 مستفيداً على مستوى إمارات الدولة.

وأشارت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي إلى أن منحة الزواج تهدف إلى تقديم الدعم المادي للمقبلين على الزواج من أجل الإسهام في تكوين أسرة متماسكة ومستقرة ضمن شروط وضوابط المنحة التي تسهم في تشجيع الزواج من المواطنات.

حيث تبلغ قيمة منحة الزواج 70 ألف درهم، وتصرف دفعة واحدة للمستحقين، تأكيداً على دور الوزارة في مساندة تطلعات الشباب ودعمهم لبناء أسر جديدة مستقرة مادياً ومعنوياً.

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