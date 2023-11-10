«الحمأة للطاقة» يولد 2.4 ميجاوات من الكهرباء الخضراء في عجمان

المصدر: عجمان - وام

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اطلع الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، ومعالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، على إنجازات مشروع «الحمأة للطاقة»، الذي تنفذه شركة الصرف الصحي في عجمان.

وأشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي بالمشروع الرائد، الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الخليج لإنتاج كهرباء «خضراء» من حمأة محطة معالجة مياه الصرف الصحي، انسجاماً مع استراتيجية الإمارات لداعمة للطاقة النظيفة والساعية للتصدي للتحديات البيئية الملحة وإيجاد الحلول المبتكرة.

وأعرب عن فخره بالإنجازات المهمة التي حققها المشروع الذي بلغت تكلفته 120 مليون درهم، حيث نجح في معالجة ما يصل إلى 920 متراً مكعباً من الحمأة يومياً، ما أدى إلى توليد 2.4 ميجاوات من الكهرباء الخضراء تغطي جزءاً كبيراً من استهلاك الكهرباء لمصفاة الصرف الصحي في الإمارة.

من جهتها بينت معالي مريم المهيري أن المشروع يعد نموذجاً مثالياً للمشاريع المستدامة، وأنه حقق أفضل النتائج المرجوة، وقالت: إن تأثير مشروع S2E يتجاوز مجرد إنتاج الطاقة؛ كونه يتناول قضية إدارة الحمأة بشكل حيوي، محولاً النفايات إلى مورد قيم ومستدام، حيث أظهرت مصفاة الصرف الصحي في عجمان التزاماً متواصلاً بتقليل النفايات والاستدامة البيئية، داعمةً للاقتصاد الدائري والمبادرات الخاصة بالطاقة المتجددة.

وأضافت: إن نجاح مشروع الحمأة للطاقة يرسخ مكانة الممارسات المستدامة والمسؤولة بيئياً، ويعد دافعاً نحو الانتقال إلى الطاقة المتجددة وتبني حلول إدارة النفايات الابتكارية.

ورافق الشيخ راشد بن حميد، ومعالي مريم المهيري، خلال الزيارة، عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية في عجمان، ومحمد سعيد سلطان النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة، وممثلون عن الشركاء من «BESIX»، و«Veolia». جدير بالذكر أن مصفاة الصرف الصحي حققت استقلالية أكبر في الأداء الكهربائي، حيث حققت حتى يوليو الماضي 70 % من الاكتفاء الذاتي من الكهرباء، وأسهمت في تقليل حجم الحمأة بـ40 %.

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